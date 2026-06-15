Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver España vs Cabo Verde en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre España y Cabo Verde se puede seguir en directo a través de DIRECTV Sports Argentina, DGO y Paramount+. A continuación encontrarás los canales de TV y las opciones de streaming disponibles para no perderte el debut de La Roja en el Mundial 2026.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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España abre su camino en el Mundial 2026 ante Cabo Verde en el Atlanta Stadium, en un duelo del Grupo H que marca el inicio de la defensa del título europeo para La Roja bajo las órdenes de Luis de la Fuente.

El conjunto español llega como uno de los grandes favoritos del torneo, con una plantilla que combina la madurez de sus figuras consolidadas con la explosión de una generación joven que ya demostró su nivel en la Eurocopa. La presencia de Lamine Yamal, confirmada por el propio seleccionador pese a que el extremo del Barcelona no llega en su mejor estado físico tras superar una lesión en el isquiotibial, añade un punto de incertidumbre y expectación al estreno.

Nico Williams también ha completado los entrenamientos con normalidad en los últimos días, lo que supone un alivio considerable para De la Fuente de cara a este primer compromiso.

Cabo Verde, por su parte, vive un momento histórico. La selección del archipiélago debuta en un Mundial por primera vez, y lo hace ante una de las potencias del fútbol mundial. El capitán y máximo goleador histórico Ryan Mendes será la referencia ofensiva del equipo dirigido por Bubista, que llega en un momento de confianza tras una racha reciente de resultados positivos.

Los Tiburones Azules saben que el margen de error es mínimo frente a España, pero el formato ampliado del torneo, con 32 de 48 selecciones clasificándose para los octavos de final, mantiene vivas sus opciones de avanzar en el Grupo H.

A continuación, toda la información sobre dónde ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Luis de la Fuente tiene la plantilla prácticamente al completo para el debut mundialista. Lamine Yamal ha sido confirmado como disponible por el seleccionador pese a no estar al cien por cien tras una lesión muscular, mientras que Nico Williams también ha completado los entrenamientos con normalidad en los últimos días previos al partido. No hay lesiones ni sanciones registradas en la convocatoria española de cara a este primer partido. El técnico no ha desvelado el once titular previsto, por lo que la alineación se actualizará cuando haya confirmación oficial.

En el bando de Cabo Verde, el seleccionador Bubista tampoco registra bajas confirmadas de cara al estreno mundialista. El equipo llega sin novedades destacadas en cuanto a lesiones o sanciones, aunque la alineación probable se irá completando conforme se acerque el pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

España acumula un balance de dos victorias, tres empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos. La Roja cerró su preparación con un triunfo ante Perú por 3-1 el 9 de junio, su resultado más reciente antes del debut mundialista. Antes de ese partido, el equipo había empatado 1-1 con Iraq y sin goles con Egipto en sendos amistosos. En total, España ha marcado siete goles y encajado cuatro en ese tramo de cinco encuentros.

Cabo Verde llega con mayor regularidad en sus últimas actuaciones: tres victorias, un empate y una derrota en los últimos cinco partidos. Los Tiburones Azules golearon a Bermuda por 3-0 el 6 de junio y derrotaron a Serbia por el mismo resultado el 31 de mayo, lo que refleja una dinámica positiva. Su único tropiezo reciente fue una derrota por 4-2 ante Chile en marzo. En total, Cabo Verde ha anotado nueve goles y recibido seis en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos de enfrentamientos directos entre España y Cabo Verde no están disponibles en el registro histórico reciente de los últimos cinco partidos. Este será, por tanto, un duelo sin precedentes recientes entre ambas selecciones.

Clasificación

En la tabla del Grupo H del Mundial 2026, Cabo Verde ocupa la primera posición, mientras que España figura en el tercer puesto antes del inicio de la fase de grupos.