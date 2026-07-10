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World Cup - Cuartos de final Los Angeles Stadium

Cómo ver España vs Belgium en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre España y Bélgica se podrá seguir en directo a través de los canales y plataformas que se indican a continuación, según la región de emisión.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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España y Bélgica se enfrentan este viernes 10 de julio en los cuartos de final del Mundial 2026, con el SoFi Stadium de Los Ángeles como escenario. La Roja llega al duelo como uno de los equipos más sólidos del torneo, mientras que los Diablos Rojos han demostrado ser una amenaza real en el camino hacia las semifinales.

Luis de la Fuente ha construido una selección española que no ha encajado ni un solo gol en todo el torneo. El portero Unai Simón ha establecido un nuevo récord de minutos sin recibir gol en la competición, y el último obstáculo fue Portugal, al que España eliminó con un tanto en el tiempo de descuento firmado por Mikel Merino.

Bélgica, dirigida por Rudi Garcia, llega a Los Ángeles en un estado de forma ascendente. Tras un inicio dubitativo en la fase de grupos, con empates ante Egipto e Irán, los belgas encadenaron victorias ante Nueva Zelanda, Senegal y Estados Unidos, a los que golearon 4-1 en Seattle para sellar su pase a cuartos.

La baja de Amadou Onana, descartado para el resto del torneo tras sufrir una lesión de ligamento cruzado anterior, condiciona el planteamiento de Garcia en el mediocampo. Kevin De Bruyne apunta a recuperar protagonismo, mientras que la velocidad de Jérémy Doku y la presencia física de Romelu Lukaku serán las armas principales para intentar romper la defensa española.

España, por su parte, afronta el partido con plena confianza y casi sin contratiempos físicos. Nico Williams se espera que esté disponible tras superar un pequeño golpe, y Mikel Oyarzabal, con cuatro goles en el torneo, lidera la línea ofensiva de La Roja junto a Lamine Yamal.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido por televisión y en transmisión en directo.

Noticias del equipo y escuadras

España, dirigida por Luis de la Fuente, no registra lesiones ni sanciones confirmadas en su plantilla de cara a este cuarto de final. No hay once titular oficial anunciado por el momento, aunque se espera que Nico Williams, que venía gestionando una pequeña molestia física, esté en condiciones de participar. Se añadirá más información sobre el equipo a medida que se acerque el partido.

Bélgica, con Rudi Garcia al frente, afronta el encuentro con la importante baja de Amadou Onana, descartado para el resto del Mundial tras sufrir una lesión de ligamento cruzado anterior. Zeno Debast también tendrá que pasar una prueba de esfuerzo antes del partido para confirmar su disponibilidad. No hay alineación confirmada por parte del cuerpo técnico belga, y la información se actualizará conforme haya novedades.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones 24 A. Onana

Forma

España suma cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos, todos ellos en este Mundial. El resultado más reciente fue la victoria 1-0 ante Portugal en los octavos de final, decidida por el tanto de Mikel Merino en el tiempo añadido. En esa misma fase del torneo, La Roja había goleado a Austria 3-0 y a Arabia Saudí 4-0, además de superar a Uruguay 1-0. El único punto cedido fue el empate sin goles ante Cabo Verde. España ha anotado ocho goles y no ha encajado ninguno en ese tramo.

Bélgica acumula tres victorias y dos empates en sus últimos cinco encuentros, también todos en el presente torneo. Su partido más reciente fue la contundente goleada 4-1 a Estados Unidos en Seattle. Antes, superaron a Senegal 3-2 en un duelo de octavos de final que se resolvió en la prórroga, y vencieron a Nueva Zelanda 5-1. Los empates ante Irán (0-0) y Egipto (1-1) en la fase de grupos completan la serie. Los Diablos Rojos han marcado 13 goles y encajado cuatro en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El último enfrentamiento entre ambas selecciones recogido en los datos disponibles fue un amistoso internacional en septiembre de 2016, en el que España se impuso 2-0 con Bélgica como equipo local. Antes de ese duelo, España aplastó a Bélgica 5-0 en un clasificatorio para el Mundial de 2010, resultado que siguió a la victoria española 2-1 en Bruselas en octubre de 2008. En los cinco partidos del historial reciente, España ha ganado todos, con 11 goles a favor y uno en contra.

Clasificación

Bélgica terminó primera del Grupo G en esta edición del Mundial. España, por su parte, se clasificó como líder del Grupo H, por lo que ambos equipos llegan a los cuartos de final como ganadores de sus respectivos grupos.