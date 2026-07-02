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España vs Austria: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

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Cómo ver el partido de World Cup entre España y Austria, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver España vs Austria en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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Noticias del equipo y escuadras

España contra Austria alineaciones probables

4-3-3
España crest
España
ESP
Formación
Austria crest
Austria
AUT
4-2-3-1
23Unai Simón24M. Cucurella5M. Llorente14A. Laporte22Pau Cubarsí16Rodri20Pedri6M. Merino21M. Oyarzabal19L. Yamal15A. Baena1A. Schlager5S. Posch8D. Alaba15P. Lienhart16P. Mwene9M. Sabitzer18R. Schmid20K. Laimer4X. Schlager6N. Seiwald7M. Arnautovic
Austria crest
Austria
AUT
4-3-3
España

Once inicial

Austria

Manager

  • L. de la Fuente
  • R. Rangnick

Lesiones y suspensiones

    Lesiones y jugadores suspendidos

    Lesiones y suspensiones

    Lesiones y suspensiones

    • Ningún jugador apartado

    Forma

    ESP
    -Formulario

    Gol marcado (encajado)
    9/2
    Partidos de más de 2.5 goles
    2/5
    Ambos equipos anotaron
    2/5

    AUT
    -Formulario

    Gol marcado (encajado)
    8/6
    Partidos de más de 2.5 goles
    2/5
    Ambos equipos anotaron
    2/5

    Historial de Enfrentamientos Directos

    ESP

    Últimos partidos

    AUT

    2

    Victorias

    1

    Empate

    0

    Victorias

    10

    Goles marcados

    2
    Partidos de más de 2.5 goles
    2/3
    Ambos equipos anotaron
    2/3

    Clasificación

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