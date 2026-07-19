Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Final New York/New Jersey Stadium

Cómo ver España vs Argentina en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede seguir en vivo por televisión y streaming a través de los canales y plataformas que se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

España y Argentina se enfrentan este domingo en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, en la final de la Copa del Mundo 2026. Los dos equipos llegan invictos al partido definitivo del torneo, con cinco victorias cada uno en el camino al título.

España busca su cuarta estrella mundialista. El equipo de Luis de la Fuente no ha encajado un gol en juego abierto en toda la fase eliminatoria y ha mostrado una solidez defensiva que pocos rivales han podido quebrar. La figura de Lamine Yamal ha sido central en ese recorrido, con actuaciones que lo consolidan como uno de los mejores jugadores del torneo.

La historia que rodea a Yamal y Messi es una de las imágenes más potentes de este ciclo mundialista. Una fotografía de un Messi de 20 años bañando al hoy delantero de La Roja cuando era un bebé circuló masivamente durante el torneo. Ahora, el adolescente se planta frente al hombre que aparece en esa foto en el partido más importante de su carrera.

Argentina llega como campeona vigente y con la convicción de un equipo que no conoce la derrota. En la semifinal, Scaloni vio a su equipo remontar un 0-1 ante Inglaterra para ganar 2-1 en Atlanta, en un partido que generó polémica dentro y fuera del campo. Messi, con 39 años, podría estar disputando su último partido con la selección, aunque su entrenador se ha negado a confirmar si el capitán seguirá tras el torneo.

Andres Iniesta, héroe del Mundial de 2010, advirtió esta semana que neutralizar a Messi por completo es prácticamente imposible y que la clave para España pasa por imponer su propio juego. Marc Cucurella, por su parte, prometió retirarse de la selección si conquista el título, considerando que ganar la Eurocopa y el Mundial completaría su trayectoria con La Roja.

La preparación del partido tuvo una complicación inesperada: España se vio obligada a cancelar su última sesión de entrenamiento por las condiciones meteorológicas adversas en Nueva Jersey, una situación que también afectó a Argentina.

A continuación, toda la información sobre cómo ver España vs Argentina en vivo, el canal de TV, el streaming disponible y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Luis de la Fuente no ha reportado bajas por lesión ni suspensiones en el plantel español de cara a la final. El once proyectado incluye a Unai Simón bajo los tres palos, con una línea defensiva formada por Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Aymeric Laporte y Pedro Porro. Fabián Ruiz, Alejandro Baena y Rodri conformarían el mediocampo, mientras que Lamine Yamal, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal completarían el ataque.

Lionel Scaloni tampoco registra lesionados ni suspendidos entre los suyos. El once probable de Argentina contaría con Damián Martínez en el arco; Cristian Romero, Nahuel Molina, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico en defensa; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul en el mediocampo; y la dupla ofensiva de Lionel Messi y Julián Álvarez. Se esperan confirmaciones más cercanas al inicio del partido.

Forma

España llega a la final con cinco victorias consecutivas en este Mundial. Su resultado más reciente fue un 2-0 ante Francia el 14 de julio, y antes de eso derrotó a Bélgica 2-1 y a Portugal 1-0 en cuartos de final. En la fase anterior eliminó a Austria por 3-0 y a Uruguay por 1-0. En esos cinco partidos, La Roja marcó siete goles y recibió dos.

Argentina también suma cinco triunfos seguidos. El más reciente fue la remontada ante Inglaterra, 2-1, el 15 de julio en la semifinal. Antes ganó 3-1 a Suiza, 3-2 a Egipto, 3-2 a Cabo Verde y 3-1 a Jordania. La Albiceleste anotó 12 goles y encajó ocho en ese período, con un estilo más abierto pero igual de efectivo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El último antecedente entre ambas selecciones fue un amistoso el 27 de marzo de 2018, con victoria española por 6-1. Antes de ese resultado, Argentina ganó 4-1 en un amistoso de 2010, mientras que España se impuso 2-1 en encuentros amistosos de noviembre de 2009 y octubre de 2006. En los cuatro partidos registrados, España ganó tres y Argentina uno. La final del domingo será el primer enfrentamiento oficial entre las dos naciones.

Clasificación

España terminó como líder del Grupo H del torneo, mientras que Argentina se clasificó como primera del Grupo J.