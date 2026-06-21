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Cómo ver España vs Arabia Saudí en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El España vs Arabia Saudí del Mundial 2026 se puede seguir en directo a través de varios canales de TV y plataformas de streaming. Consulta a continuación las opciones disponibles según tu región.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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España y Arabia Saudí se miden en el Atlanta Stadium en un duelo del Grupo H del Mundial 2026 con puntos de máxima importancia en juego para ambas selecciones.

La Roja llega al partido con la presión de necesitar una victoria después de un arranque decepcionante. El empate sin goles ante Cabo Verde dejó dudas sobre el rendimiento ofensivo del equipo de Luis de la Fuente, aunque la entrada de Lamine Yamal como suplente en ese encuentro devolvió algo de esperanza a la afición española.

El técnico salió a defender públicamente a Rodri tras las críticas recibidas después del debut mundialista. De la Fuente insistió en que el centrocampista del Manchester City sigue siendo el mejor jugador del mundo, rechazando las acusaciones de que ralentiza el juego del equipo.

Arabia Saudí, por su parte, comenzó su campaña con un empate 1-1 ante Uruguay y llega a este partido con la confianza de haber sumado en su estreno. Los de Georgios Donis ocupan la segunda plaza del grupo y saben que un resultado positivo ante España los situaría en una posición muy favorable de cara a la última jornada.

El combinado saudí completó su preparación con una victoria 3-0 sobre Puerto Rico y un empate ante Senegal, mostrando cierta solidez defensiva antes del torneo. Su capacidad para absorber la presión rival y golpear en transición puede ser un factor determinante en Atlanta.

Para España, este partido es una oportunidad de demostrar que el tropiezo inicial fue un accidente y no un síntoma de algo más profundo. La presencia de Yamal desde el inicio, si De la Fuente así lo decide, podría cambiar por completo la dinámica atacante de La Roja.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

España llega al partido con Luis de la Fuente al frente del banquillo. El seleccionador no ha facilitado un once probable oficial, y los datos disponibles no registran bajas por lesión ni sanciones confirmadas en el equipo español de cara a este encuentro. Se actualizará la información con las novedades que surjan antes del partido.

Arabia Saudí también afronta el choque sin bajas ni suspensiones confirmadas según los datos disponibles. Georgios Donis dirige al combinado asiático, que completó su preparación con resultados mixtos en los amistosos previos al torneo. Cualquier novedad en la convocatoria se añadirá cuando esté disponible.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 25 Víctor Muñoz Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

España acumula un registro de 2 victorias, 2 empates y 0 derrotas en sus últimos cinco encuentros. El partido más reciente fue el empate sin goles ante Cabo Verde en la primera jornada del Mundial 2026. Antes de eso, La Roja venció 3-1 a Perú en un amistoso y sumó dos empates consecutivos ante Irak (1-1) y Egipto (0-0). La victoria más contundente del período fue el 3-0 ante Serbia en marzo. En total, España ha marcado 5 goles y encajado 1 en estos cinco partidos.

Arabia Saudí presenta un registro de 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas en sus últimos cinco encuentros. El más reciente fue el empate 1-1 ante Uruguay en su debut mundialista. Los saudíes vencieron con comodidad a Puerto Rico (3-0) y empataron sin goles con Senegal, pero perdieron ante Ecuador (2-1) y Serbia (2-1) en la fase de preparación. El equipo ha marcado 5 goles y encajado 5 en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambas selecciones data del 7 de septiembre de 2012, cuando España venció a Arabia Saudí por 5-0 en un amistoso. Antes de esa goleada, España también se impuso 3-2 en otro amistoso disputado el 29 de mayo de 2010. El único antecedente mundialista entre ambos equipos se remonta al 23 de junio de 2006, cuando España ganó 1-0 a Arabia Saudí en la fase de grupos. En los tres enfrentamientos registrados, España no ha perdido ninguno, con un balance global de 9 goles a favor y 2 en contra.

Clasificación

En la tabla del Grupo H de la Copa del Mundo, Arabia Saudí ocupa la segunda posición, mientras que España se encuentra en el tercer puesto tras la primera jornada.