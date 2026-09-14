El Real Madrid visita el Estadio Martínez Valero para medirse al Elche en un duelo de LaLiga que llega en un momento de gran impulso para el conjunto blanco. Los de José Mourinho buscan consolidar su posición en la parte alta de la tabla tras un arranque de temporada que ha combinado brillantez y algún tropiezo puntual. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 6 15 sept 2026 - 15:30 Estadio Martinez Valero

Cómo sintonizar el Elche vs Real Madrid

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Acerca del encuentro

El Elche atraviesa un inicio de campaña complicado. El equipo de Martín Anselmi no ha conseguido ganar ninguno de sus últimos cinco partidos, acumulando tres derrotas y dos empates, y actualmente ocupa la decimonovena posición en la clasificación. La derrota por 0-5 ante el Barcelona y la caída frente al Real Sociedad evidencian las dificultades defensivas del conjunto ilicitano.

El Real Madrid llega a Elche con la confianza disparada. El pasado fin de semana, Kylian Mbappé firmó un doblete en la goleada 4-1 ante el Rayo Vallecano, resultado que permitió a los blancos igualarse en puntos con el Barcelona en lo alto de la clasificación. La versión de Mourinho está encontrando su mejor ritmo.

Mbappé no es el único que está rindiendo a gran nivel. Bernardo Silva, recién llegado al club, ha reconocido públicamente su asombro ante la calidad ofensiva de sus nuevos compañeros, mientras que Jude Bellingham y Federico Valverde aportan dinamismo desde el centro del campo. El conjunto madridista presenta argumentos más que suficientes para afrontar este desplazamiento con plenas garantías.

El Elche necesita puntos con urgencia para alejarse de los puestos de descenso, lo que convierte este partido en un escenario de máxima exigencia para Anselmi. El Real Madrid, por su parte, no puede permitirse distracciones con el derbi madrileño ante el Atlético de Madrid asomando en el horizonte.

Noticias del equipo y escuadras

En el Elche, Martín Anselmi no podrá contar con Yago Santiago, que se encuentra en la lista de bajas por lesión. El técnico argentino apunta a alinear un once con Matías Dituro bajo palos, una defensa formada por Redondo, Chust, Sangaré y Revivo, y una línea de mediocampo con Buonanotte, Morente, Morcillo y Villar. En ataque, Germán Valera y Fer Niño apuntan a ser titulares.

José Mourinho llega al partido con tres bajas confirmadas: Éder Militão, Rodrygo y Ferland Mendy no están disponibles por lesión. El técnico portugués tiene previsto alinear a Thibaut Courtois en portería, con un bloque defensivo formado por Huijsen, Rüdiger, Cucurella y Trent Alexander-Arnold. Bellingham, Bernardo Silva y Arda Güler ocuparían el centro del campo, con Valverde, Vinicius Junior y Mbappé en la línea ofensiva.

Forma

El Elche llega al partido con un registro de cero victorias, dos empates y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros de liga. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante el Athletic Club, mientras que antes de eso encadenó dos derrotas consecutivas, incluyendo una caída por 2-3 ante la Real Sociedad. El conjunto ilicitano ha marcado siete goles y encajado trece en ese período, lo que refleja sus serios problemas defensivos.

El Real Madrid presenta un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. La derrota por 1-0 ante el Real Betis en LaLiga fue el único tropiezo en una racha que incluye la goleada 4-1 al Rayo Vallecano y el triunfo 2-1 ante el Inter de Milán en la Champions League. Los blancos han anotado doce goles en los últimos cuatro partidos de liga, con victorias también por 4-0 ante el Málaga y 4-1 ante la Real Sociedad.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en marzo de 2026 en el Bernabéu, con victoria del Real Madrid por 4-1. En los últimos cinco enfrentamientos, el Real Madrid ha ganado tres, el Elche ninguno, y dos partidos han terminado en empate, incluido el 2-2 en el Martínez Valero en noviembre de 2025. Los blancos han marcado catorce goles y encajado cinco en ese período.

Clasificación

En la clasificación de LaLiga, el Real Madrid ocupa actualmente la segunda posición, mientras que el Elche se encuentra en el decimonoveno puesto.