Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Egipto vs Irán en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Egipto e Irán se puede ver en directo a través de los siguientes canales y plataformas de streaming disponibles en tu región.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Egipto e Irán se enfrentan en la Jornada 3 del Grupo G del Mundial 2026, con el clasificatorio a los octavos de final como telón de fondo. El partido se disputará en el Seattle Stadium y tiene todo para ser uno de los encuentros más decisivos de la fase de grupos.

Egipto llega como líder del grupo con cuatro puntos, tras protagonizar una remontada ante Nueva Zelanda que terminó en victoria por 3-1. Mohamed Salah marcó y asistió en Vancouver, y los Faraones se convirtieron en la primera selección egipcia en ganar un partido de Copa del Mundo.

Irán, por su parte, suma dos puntos después de un empate sin goles ante Bélgica en Los Ángeles. La solidez defensiva del equipo de Amir Ghalenoei fue la nota dominante de ese partido, donde el portero Alireza Beiranvand y la línea de cuatro mantuvieron a raya a una de las selecciones más poderosas de Europa.

Las matemáticas del grupo son claras: una victoria egipcia los proclama campeones del grupo. Un triunfo iraní los catapulta a la siguiente ronda con el máximo de puntos. Un empate deja a Egipto cómodo en cinco puntos, pero obliga a Irán a esperar los resultados del otro partido entre Bélgica y Nueva Zelanda.

Salah sigue siendo el eje del ataque egipcio, mientras que Mehdi Taremi necesita romper el silencio goleador de su equipo en el torneo. Irán aún no ha marcado en sus dos presentaciones mundialistas y sabe que ese dato debe cambiar esta noche.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, los canales de televisión disponibles y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Hossam Hassan presenta un once inicial con Mostafa Ahmed Shobeir bajo palos, respaldado por una línea defensiva formada por Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Ahmed Abou El Fotouh y Rami Rabia. Mohamed Salah, Mohanad Lasheen, Marwan Ateya, Emam Ashour y Mostafa Ziko completan el mediocampo y las bandas, con Omar Marmoush como referencia en ataque. Hossam Abdelmaguid figura como baja por lesión, aunque el equipo no registra suspendidos.

Amir Ghalenoei alinea a Alireza Beiranvand en portería, con Ehsan Haji Safi, Ramin Rezaeian, Hossein Kanaani y Shoja Khalilzadeh en defensa. Ali Nemati, Saeid Ezatolahi y Alireza Jahanbakhsh ocupan el centro del campo, mientras Saman Ghoddos y Mohammad Mohebi apoyan a Mehdi Taremi en punta. Irán llega sin lesionados ni sancionados, aunque la información definitiva se actualizará cuando esté disponible.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 4 H. Abdelmaguid Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Egipto suma dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la victoria por 3-1 ante Nueva Zelanda el 22 de junio, la primera en la historia del país en una Copa del Mundo. Antes de eso, empataron 1-1 con Bélgica en el debut del torneo y cayeron 2-1 ante Brasil en un amistoso de junio. Completan la serie un triunfo 1-0 sobre Rusia en mayo y un empate sin goles con España en marzo.

Irán llega invicto en sus últimas cinco salidas, con dos victorias y tres empates. Su partido más reciente fue el empate 0-0 ante Bélgica el 21 de junio, precedido por el 2-2 con Nueva Zelanda en su debut mundialista. En los amistosos previos al torneo, los iraníes golearon 5-0 a Costa Rica, vencieron 3-1 a Gambia y se impusieron 2-0 a Mali, sumando siete goles a favor y tres en contra en esos cinco encuentros. En el Mundial, sin embargo, Irán todavía no ha marcado.

Historial de Enfrentamientos Directos

No se dispone de datos sobre los cinco encuentros anteriores entre Egipto e Irán. Los registros históricos oficiales de este duelo se actualizarán cuando la información esté disponible.

Clasificación

En la tabla del Grupo G de la Copa del Mundo, Egipto ocupa la primera posición e Irán la segunda al inicio de la última jornada de la fase de grupos.