Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Copa del Mundo - Grupo E Kansas City Stadium

Cómo ver Ecuador vs Curazao en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Ecuador y Curazao se puede seguir en directo a través de DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+ y Flow Sports. A continuación se detallan los canales de TV y las opciones de transmisión disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Ecuador y Curazao se miden este 20 de junio en el Kansas City Stadium en un partido del Grupo E que ambas selecciones necesitan ganar. Los dos equipos llegan al encuentro con una derrota en la primera jornada y sin margen de error si quieren mantener vivas sus opciones de clasificación.

La Tri llegó a Norteamérica como uno de los representantes más sólidos de la CONMEBOL, pero su debut fue un golpe duro. El tanto de Amad Diallo en el minuto 90 le dio la victoria a Costa de Marfil por 1-0 y cortó una racha de 19 partidos sin perder. Sebastián Beccacece deberá recomponer el equipo con rapidez.

Beccacece ha construido su sistema sobre una defensa estructurada y una presión intensa. Willian Pacho y Piero Hincapié forman una pareja de centrales con experiencia en la Champions League, mientras que Moisés Caicedo es el motor del mediocampo. Ecuador tiene calidad para reaccionar, pero no puede permitirse otro tropiezo.

Para Curazao, el debut mundialista fue una lección brutal. Dick Advocaat vio cómo su equipo encajaba siete goles ante Alemania, un resultado que dejó al descubierto la distancia entre la selección caribeña y las potencias del torneo. El reto ahora es mostrar algo más de lo que los llevó hasta aquí.

Advocaat cuenta con jugadores de nivel. Tahith Chong aporta experiencia en el fútbol de élite, Leandro Bacuna ofrece creatividad en la mediapunta y el portero Eloy Room tendrá que volver a rendir al máximo. El bloque de Curazao está formado en su mayoría por futbolistas del sistema holandés, lo que al menos les da un lenguaje táctico común.

Ambos equipos ocupan la parte baja del Grupo E, con Ecuador tercero y Curazao cuarto. Un empate mantiene a los dos con opciones; una victoria puede cambiar la cara del grupo por completo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver Ecuador vs Curazao en directo, incluyendo canales de televisión, opciones de streaming y hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Sebastián Beccacece tiene previsto alinear una defensa de cuatro con Willian Pacho y Piero Hincapié como centrales, Ángelo Preciado y Joel Ordóñez en los laterales. Moisés Caicedo y Alan Franco apuntan al mediocampo, con Pedro Vite y John Yeboah como carrileros. Gonzalo Plata y Enner Valencia liderarán el ataque. Ecuador no registra lesiones ni sanciones confirmadas de cara a este partido.

Dick Advocaat tiene previsto situar a Eloy Room bajo los palos, con Sherel Floranus, Armando Obispo, Deveron Fonville y Riechedly Bazoer en defensa. Livano Comenencia, Juninho Bacuna y Leandro Bacuna ocuparán el mediocampo, mientras que Sontje Hansen, Tahith Chong y Jurgen Locadia formarán el ataque. Curazao tampoco presenta bajas confirmadas por lesión o sanción. Se añadirán actualizaciones si hay novedades antes del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Ecuador llega al partido con dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue la derrota 1-0 ante Costa de Marfil en el debut mundialista del 14 de junio, que puso fin a una larga racha invicta. Antes de eso, La Tri venció 3-0 a Guatemala y 2-1 a Arabia Saudí en amistosos de preparación. En marzo empataron 1-1 tanto con Países Bajos como con Marruecos. En esos cinco partidos, Ecuador marcó ocho goles y encajó cuatro.

El historial reciente de Curazao es mucho más preocupante: una sola victoria en cinco encuentros. El único triunfo fue un 4-0 ante Aruba el 7 de junio. Ese resultado quedó encuadrado entre cuatro derrotas, entre ellas el 7-1 ante Alemania en el debut y el 4-1 ante Escocia. Australia les ganó 5-1 en marzo y China se impuso 2-0 en esa misma ventana. En esos cinco partidos, Curazao marcó seis goles y encajó 19.

Historial de Enfrentamientos Directos

Ecuador y Curazao no tienen encuentros previos registrados. El partido del 20 de junio de 2026 en Kansas City será el primero entre estas dos selecciones a cualquier nivel.

Clasificación

En la Copa del Mundo, Grupo E, Ecuador ocupa la tercera posición y Curazao la cuarta antes de este encuentro.