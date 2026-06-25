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World Cup - Copa del Mundo - Grupo E New York/New Jersey Stadium

Cómo ver Ecuador vs Alemania en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Los canales de televisión y las opciones de streaming en vivo para ver Ecuador vs Alemania están disponibles a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Ecuador y Alemania se enfrentan este 25 de junio en el New York/New Jersey Stadium de East Rutherford en el cierre del Grupo E del Mundial 2026. Para Ecuador, es una final. Para Alemania, una formalidad que podría convertirse en trampolín hacia los octavos de final con pleno de puntos.

La Tri llega al partido con apenas un punto tras el empate sin goles ante Curazao y la derrota inicial frente a Costa de Marfil. Sebastián Beccacece necesita que su equipo encuentre el gol que no apareció en Kansas City, donde Ecuador dominó la posesión pero no pudo perforar el bloque bajo del rival.

Enner Valencia sigue siendo el referente ofensivo ecuatoriano, y Moisés Caicedo tendrá la responsabilidad de imponer su jerarquía en el mediocampo. Beccacece cuenta con toda la plantilla disponible, sin bajas por lesión ni suspensión, lo que le da margen para ajustar el once inicial.

Alemania, en cambio, llega como líder indiscutido del grupo con seis puntos y su plaza en la siguiente ronda ya sellada. Julian Nagelsmann vio a su equipo remontar ante Costa de Marfil gracias a un doblete de Deniz Undav desde el banco, consolidando a Die Mannschaft como uno de los conjuntos más peligrosos del torneo.

La principal preocupación alemana es la baja de Nico Schlotterbeck, descartado para el resto del Mundial por una lesión en el ligamento del tobillo sufrida precisamente en ese partido ante Costa de Marfil. Nagelsmann deberá reorganizar su línea defensiva, aunque la profundidad del plantel le permite absorber el golpe sin mayores sobresaltos.

El partido define el futuro de Ecuador en el torneo. Una victoria los mantiene vivos con opciones reales de avanzar como uno de los mejores terceros. Un tropiezo los deja prácticamente eliminados. Para saber cómo y dónde seguir el encuentro en directo, a continuación encontrarás toda la información.

Noticias del equipo y escuadras

Sebastián Beccacece no tiene lesionados ni suspendidos en su convocatoria. El once proyectado para Ecuador sitúa a Hernán Galíndez bajo los palos, con Piero Hincapié, Willian Pacho y Joel Ordóñez en la línea defensiva. Pedro Vite y Pervis Estupiñán actuarán como carrileros, Moisés Caicedo y Alan Franco como pivotes, y John Yeboah completará el mediocampo. Enner Valencia y Gonzalo Plata formarán la dupla atacante.

Julian Nagelsmann afronta el partido sin Nico Schlotterbeck, descartado para el resto del torneo por una lesión en el ligamento del tobillo. El once probable alemán apunta a Oliver Baumann en portería, con Joshua Kimmich, Jonathan Tah y Antonio Rüdiger en defensa. David Raum, Jamie Leweling, Leon Goretzka, Angelo Stiller y Nadiem Amiri conformarán el mediocampo, mientras que Maximilian Beier y Deniz Undav encabezarán el ataque.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones 15 N. Schlotterbeck

Forma

Ecuador llega al partido con un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue el empate 0-0 ante Curazao en el Mundial el 21 de junio, precedido por la derrota 1-0 frente a Costa de Marfil en la primera jornada. En los amistosos previos al torneo, La Tri venció a Guatemala 3-0 y a Arabia Saudí 2-1, y empató 1-1 con Países Bajos en marzo. En total, Ecuador ha marcado seis goles y encajado dos en esos cinco partidos.

Alemania presenta un estado de forma excepcional: cinco victorias en cinco partidos. La más reciente fue el triunfo 2-1 ante Costa de Marfil el 20 de junio, con Deniz Undav anotando dos veces desde el banco. Antes, Die Mannschaft goleó a Curazao 7-1 en la primera jornada del Mundial y derrotó a Estados Unidos 1-2 en un amistoso. También superaron a Finlandia 4-0 y a Ghana 2-1 en la preparación previa al torneo. Nagelsmann ha visto a su equipo anotar 16 goles y encajar solo tres en ese período, con una portería a cero.

Historial de Enfrentamientos Directos

ECU Últimos partidos ALE 0 Victorias 0 Empates 2 Victorias Ecuador 2 - 4 Alemania

Ecuador 0 - 3 Alemania 2 Goles marcados 7 Partidos de más de 2.5 goles 2/2 Ambos equipos anotaron 1/2

Los dos seleccionados se han enfrentado en dos ocasiones dentro de los registros disponibles, con Alemania ganando ambos encuentros. El más reciente fue un amistoso el 29 de mayo de 2013, que Alemania resolvió 4-2. El anterior se remonta al 20 de junio de 2006, cuando Alemania venció a Ecuador 3-0 en la fase de grupos del Mundial de ese año. En total, Alemania ha marcado siete goles y encajado dos en estos dos duelos.

Clasificación

En la Copa del Mundo, Grupo E, Alemania ocupa el primer puesto de la tabla, mientras que Ecuador se encuentra en la tercera posición antes de la última jornada.