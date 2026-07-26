Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Deportivo Riestra vs Boca Juniors en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Deportivo Riestra y Boca Juniors se puede ver en vivo a través de Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina. A continuación se detallan las opciones de transmisión disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Boca Juniors visita a Deportivo Riestra en un duelo de Liga Profesional que llega en un momento delicado para ambos clubes. El conjunto xeneize busca recuperar consistencia después de una campaña irregular que se ha extendido por varios frentes.

Bajo la conducción de Rodolfo Arruabarrena, Boca viene de encadenar dos victorias consecutivas: primero ante Sarmiento en Copa Argentina y luego ante O'Higgins en Copa Sudamericana. El equipo parece haber encontrado algo de ritmo tras un período difícil en el que acumuló derrotas en la Copa Libertadores.

La situación del plantel xeneize tiene además una capa emocional particular. El capitán Leandro Paredes reconoció públicamente sus dudas sobre continuar en la selección argentina tras la dolorosa derrota ante España en la final del Mundial, lo que añade incertidumbre sobre el estado anímico del grupo.

Deportivo Riestra, dirigido por Guillermo Duro, llega a este partido con un arranque de forma errático. Su única victoria reciente llegó ante San Lorenzo en Copa Argentina, pero antes de eso acumuló una racha de tres partidos sin ganar en Copa Sudamericana, incluyendo una derrota 4-1 ante Club Atlético Torque.

En la tabla del Apertura Grupo A, Boca Juniors ocupa la segunda posición, mientras que Riestra figura decimoquinto, lo que refleja la diferencia de momento entre ambos equipos en el torneo local.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver este partido en vivo, incluyendo el canal de TV y las opciones de streaming disponibles.

Noticias del equipo y escuadras

Deportivo Riestra, con Guillermo Duro al frente, no registra bajas por lesión ni suspensiones confirmadas de cara a este partido. No hay once probable confirmado para el conjunto local, y la información del plantel se actualizará a medida que se acerque el pitido inicial.

En el caso de Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena tampoco cuenta con novedades oficiales sobre lesionados o suspendidos. El once proyectado no ha sido confirmado, y cualquier novedad sobre el estado del plantel xeneize se incorporará antes del inicio del encuentro.

Forma

Deportivo Riestra llega con un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria 1-1 ante San Lorenzo en Copa Argentina el 17 de julio, aunque el marcador refleja un triunfo por penales o criterio de clasificación según el formato de la competencia. Antes de eso, el equipo de Duro cayó 4-1 ante Club Atlético Torque y 3-0 ante Gremio en Copa Sudamericana, sumando solo un empate 1-1 ante Palestino en ese torneo. En total, Riestra anotó tres goles y recibió nueve en ese período.

Boca Juniors presenta dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. El resultado más reciente fue un triunfo 1-0 ante O'Higgins en Copa Sudamericana el 24 de julio. Previamente, el equipo venció a Sarmiento 2-0 en Copa Argentina, empató 1-1 con Cruzeiro en Copa Libertadores, cayó 1-0 ante Universidad Católica y perdió 3-2 ante Huracán en Liga Profesional. Boca marcó cinco goles y recibió seis en esos cinco encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

DER Últimos partidos BOC 0 Victorias 1 Empate 1 Victoria Boca Juniors 1 - 0 Deportivo Riestra

Boca Juniors 1 - 1 Deportivo Riestra 1 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 0/2 Ambos equipos anotaron 1/2

El historial reciente entre ambos equipos cuenta con dos antecedentes, y en los dos casos fue Boca Juniors quien jugó como local. El encuentro más reciente se disputó el 25 de enero de 2026 en Liga Profesional, con victoria de Boca por 1-0. El único otro precedente registrado tuvo lugar el 27 de octubre de 2024, también en Liga Profesional, con empate 1-1.

Clasificación

En el Apertura Grupo A de la Liga Profesional, Boca Juniors marcha segundo mientras que Deportivo Riestra se ubica en el decimoquinto puesto. En el Clausura Grupo A, ambos clubes comparten la sexta posición.