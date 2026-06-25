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Cómo ver Curazao vs Ivory Coast en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Curazao y Costa de Marfil se puede seguir en directo a través de los canales y plataformas de streaming que se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Curazao y Costa de Marfil se miden en el Philadelphia Stadium en el cierre del Grupo E del Mundial de la FIFA 2026, con ambas selecciones necesitando un resultado positivo para definir su suerte en el torneo.

Para Curazao, esta es la cita más trascendente de su historia futbolística. Dick Advocaat ha sacado lo mejor de un equipo que llegó a esta Copa del Mundo como debutante absoluto y que ya tiene un punto en su haber tras el empate sin goles ante Ecuador. La actuación del portero Eloy Room ante los ecuatorianos fue extraordinaria: 15 atajadas que le permitieron al equipo caribeño igualar un récord mundialista histórico.

La derrota 7-1 ante Alemania en la primera jornada quedó en un segundo plano después de ese resultado. Advocaat ha moldeado un bloque compacto que sabe sufrir, y con jugadores como Tahith Chong y Leandro Bacuna en el mediocampo, los Curazaleños tienen herramientas para hacer daño en la transición.

Costa de Marfil llega a Filadelfia en segunda posición del grupo, con tres puntos. El triunfo 1-0 ante Ecuador en la primera fecha, sellado por Yan Diomande en el minuto 90, fue el arranque ideal para Emerse Faé. Sin embargo, una derrota en tiempo de descuento ante Alemania en la segunda jornada les recordó que el margen de error sigue siendo estrecho.

Los Elefantes cuentan con un plantel de calidad europea. Amad Diallo, figura en el Manchester United de Michael Carrick, es el detonante ofensivo del equipo. Franck Kessie ordena el juego desde el mediocampo, mientras que Ange-Yoan Bonny, del Inter de Milán, y el propio Diomande completan un ataque con recursos suficientes para superar cualquier bloque bajo.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Dick Advocaat no registra bajas por lesión ni suspensiones en su convocatoria para este partido. El XI proyectado del técnico holandés es: Eloy Room; Deveron Fonville, Joshua Brenet, Armando Obispo, Sherel Floranus, Jurien Gaari; Livano Comenencia, Tahith Chong, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna; Jurgen Locadia. Se actualizará cualquier novedad en el tramo final de la preparación.

Por parte de Costa de Marfil, Emerse Faé sí tiene una baja confirmada: Wilfried Singo no estará disponible por lesión. El once probable de los Elefantes es: Yahia Fofana; Odilon Kossounou, Guela Doue, Ghislain Konan, Emmanuel Agbadou; Christ Inao Oulai, Franck Kessie, Ibrahim Sangare; Yan Diomande, Amad Diallo, Ange-Yoan Bonny.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones 5 W. Singo

Forma

Curazao llega a este partido con un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. Su única victoria fue un 4-0 ante Aruba el 7 de junio en un amistoso. En el Mundial, cayeron 7-1 ante Alemania antes de sumar su primer punto histórico con el empate 0-0 ante Ecuador el 21 de junio. Antes del torneo, también perdieron 4-1 ante Escocia y 5-1 ante Australia. En ese tramo de cinco partidos, el equipo de Advocaat marcó cinco goles y encajó 18.

Costa de Marfil presenta una imagen radicalmente distinta: cuatro victorias y una derrota en los últimos cinco encuentros. La más reciente fue la caída 2-1 ante Alemania en la segunda jornada mundialista, tras encajar en el descuento. Antes, los Elefantes vencieron 1-0 a Ecuador, ganaron 1-2 en Francia en un amistoso, superaron 1-0 a Escocia y golearon 0-4 a Corea del Sur en marzo. En ese período, Costa de Marfil anotó siete goles y recibió cinco.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no registran ningún enfrentamiento previo entre Curazao y Costa de Marfil. El duelo del 25 de junio en Filadelfia será, por tanto, el primer encuentro oficial entre ambas selecciones en la historia de la Copa del Mundo.

Clasificación

En la tabla del Grupo E de la Copa del Mundo, Costa de Marfil ocupa la segunda posición, mientras que Curazao se sitúa en el cuarto puesto antes de este último partido de la fase de grupos.