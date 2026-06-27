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Cómo ver Croacia vs Ghana en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y transmisión en línea para ver Croacia vs Ghana en vivo se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Croacia y Ghana se enfrentan este sábado en el Philadelphia Stadium con un lugar en los octavos de final del Mundial 2026 en juego. El partido, correspondiente a la última jornada del Grupo L, se disputará en Filadelfia y definirá el futuro de ambas selecciones en el torneo.

Zlatko Dalic llega a este duelo con los Vatreni en una posición comprometida. Tras caer 4-2 ante Inglaterra en su debut, Croacia se rehízo con una victoria ajustada por 1-0 sobre Panamá el 23 de junio. Con tres puntos y en tercer lugar del grupo, a Luka Modric y compañía no les vale otro resultado que no sea la victoria.

Ghana, en cambio, llega en una situación más cómoda. Carlos Queiroz ha construido un equipo difícil de batir: los Black Stars vencieron a Panamá 1-0 y luego aguantaron el empate sin goles ante Inglaterra en Foxborough. Cuatro puntos y la portería a cero en dos partidos los sitúan segundos en el grupo.

Queiroz no ocultó su rabia tras el empate con los ingleses. El seleccionador ghanés protestó con dureza por lo que consideró un penalti claro y una expulsión que el VAR no señaló. Su equipo salió de Foxborough convencido de que mereció más.

Jordan Ayew, Iñaki Williams y Antoine Semenyo forman un tridente que ha combinado disciplina táctica con peligro en la transición. Croacia deberá encontrar la manera de superar a una defensa que todavía no ha encajado en este Mundial.

La aritmética es sencilla para Ghana: con no perder basta para avanzar. Para Croacia, el margen de error ha desaparecido. A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Zlatko Dalic apuesta por un once con Dominik Livakovic bajo palos y una línea defensiva formada por Josip Stanisic, Josip Sutalo, Josko Gvardiol y Marin Pongracic. Mateo Kovacic e Ivan Perisic acompañan a Martin Baturina y Marco Pasalic en el centro del campo, con Luka Modric en su rol habitual. Petar Musa encabeza el ataque. Croatia no registra bajas por lesión ni sanción de cara a este encuentro.

Carlos Queiroz alinea a Benjamin Asare en portería, con Jonas Adjetey, Jerome Opoku, Gideon Mensah y Marvin Senaya en defensa. Kwasi Sibo y Thomas Partey forman la dupla en el centro del campo, mientras Caleb Yirenkyi, Iñaki Williams y Antoine Semenyo apoyan a Jordan Ayew en ataque. Ghana tampoco presenta lesionados ni suspendidos. Se añadirán actualizaciones si la situación cambia antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Croacia llega a este partido con un registro de 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas en sus últimos cinco encuentros, con 8 goles a favor y 7 en contra. Su resultado más reciente fue la victoria 1-0 sobre Panamá en el Mundial el 23 de junio, que llegó después de la derrota 4-2 ante Inglaterra en el debut del torneo. En los amistosos previos, los Vatreni ganaron 2-1 a Eslovenia pero cedieron ante Bélgica (0-2) y Brasil (1-3).

Ghana presenta un registro de 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas en sus últimos cinco partidos. Su partido más reciente fue el empate sin goles ante Inglaterra el 23 de junio, resultado que llegó tras la victoria 1-0 sobre Panamá en el debut mundialista. Los Black Stars no han encajado ningún gol en los dos partidos del torneo. En amistosos previos, empataron 1-1 con Gales y perdieron ante México (0-2) y Alemania (1-2).

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos disponibles de los últimos cinco enfrentamientos directos entre Croacia y Ghana en el conjunto de datos actual.

Clasificación

En el Grupo L de la Copa del Mundo, Croacia ocupa la tercera posición y Ghana la segunda antes de esta última jornada de la fase de grupos.