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Copa Libertadores - 1/8 20 ago 2026 - 20:30

Cómo ver Corinthians vs Rosario Central en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede seguir en directo a través de Disney+ Premium, Telefe Argentina, mitelefe y Fox Sports Argentina. A continuación se detallan las opciones de canal de TV y transmisión online disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Corinthians recibe a Rosario Central en un partido de Copa Libertadores que tiene mucho en juego para ambos equipos en la fase de grupos.

El Timão llega a este duelo con la presión de haber caído 1-2 ante Cruzeiro en el Brasileirão el pasado 16 de agosto, resultado que frenó una pequeña racha positiva. Fernando Diniz necesita que su equipo recupere solidez en casa y mantenga el liderato en el Grupo H del torneo continental.

Fuera del campo, el club paulista atravesó semanas de turbulencia en torno al futuro de Memphis Depay. Tras un conflicto público con la dirigencia que llegó a amenazar con acciones legales, el delantero neerlandés finalmente acordó una extensión de contrato con una rebaja salarial, según confirmó el presidente del club.

Rosario Central llega con una dinámica muy distinta. El conjunto de Jorge Almirón encadena tres partidos sin perder, incluyendo una victoria 0-1 ante Barracas Central el 17 de agosto en la Liga Profesional. El empate 0-0 del partido de ida entre ambos equipos deja la eliminatoria completamente abierta.

El conjunto argentino ocupa la segunda posición en el Grupo E y sabe que un triunfo en Brasil lo colocaría en una situación privilegiada de cara a la clasificación. Almirón conoce bien el peso de estas noches continentales y preparará a su equipo para competir de igual a igual.

Si quieres saber cómo ver el partido en directo, a continuación encontrarás toda la información sobre canales de televisión y transmisión en línea.

Noticias del equipo y escuadras

Corinthians está dirigido por Fernando Diniz Silva para este partido. El equipo no registra lesionados ni sancionados en la lista oficial, y no hay once probable confirmado por el momento. La información se actualizará conforme se acerque el inicio del partido.

Rosario Central, bajo las órdenes de Jorge Almirón, tampoco presenta bajas por lesión o suspensión según los datos disponibles. Al igual que el conjunto brasileño, no se ha publicado un once inicial proyectado y los detalles se completarán antes del pitido inicial.

Forma

Corinthians acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota 1-2 ante Cruzeiro en la Serie A el 16 de agosto. Antes de eso, el equipo venció 0-2 a Red Bull Bragantino y se impuso 2-1 al Internacional en la Copa do Brasil. Los dos empates en la racha incluyen el 0-0 del partido de ida ante Rosario Central. En total, el Timão marcó cinco goles y encajó cinco en esos cinco encuentros.

Rosario Central presenta tres victorias, dos empates y ninguna derrota en su último quinteto de partidos. El resultado más reciente fue un triunfo 0-1 ante Barracas Central el 17 de agosto en la Liga Profesional. El conjunto de Almirón también venció 0-1 al River Plate y 2-1 al Aldosivi, mientras que los dos empates incluyen el 0-0 ante Racing Club y el propio 0-0 ante Corinthians en la ida. Central no ha encajado más de un gol en ninguno de estos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara Empate 0 1 0 Copa Libertadores Rosario Central ROS 0 Corinthians COR 0 F 0 Goles marcados 0 Partidos con más de 2.5 goles 0 / 1 Ambos equipos marcaron 0 / 1

El único antecedente reciente entre ambos equipos es el empate 0-0 registrado el 14 de agosto de 2026 en el partido de ida de esta misma eliminatoria de Copa Libertadores, disputado en el estadio de Rosario Central. Con ese único dato disponible, el historial entre los dos clubes queda igualado a cero victorias por bando en encuentros recientes.

Clasificación

En la Copa Libertadores, Corinthians ocupa la primera posición en el Grupo H, mientras que Rosario Central se sitúa segundo en el Grupo E.