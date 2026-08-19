Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Copa Libertadores - 1/8 19 ago 2026 - 18:00

Cómo ver Coquimbo Unido vs Club Atlético Platense en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Coquimbo Unido y Club Atlético Platense por la Copa Libertadores se puede ver en vivo a través de Disney+ Premium y Fox Sports Argentina. A continuación se detallan los canales de TV y las opciones de transmisión disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Coquimbo Unido recibe a Club Atlético Platense en un duelo de Copa Libertadores con implicaciones directas en la clasificación de ambos equipos. El conjunto chileno, dirigido por Hernán Caputto, busca mantener su posición privilegiada en el Grupo B del torneo continental.

Coquimbo llega a este partido tras un arranque de agosto irregular en el plano local. Dos empates consecutivos en la Primera División chilena, incluido el 1-1 ante La Serena, muestran a un equipo que no termina de encontrar fluidez en el juego. Sin embargo, su campaña en la Copa Libertadores le ha dado otra cara al club de la Cuarta Región.

Platense, por su parte, atraviesa un momento complicado. El equipo de Walter Zunino acumula una sola victoria en sus últimos cinco partidos, y la derrota 4-0 ante Talleres el 3 de agosto dejó al descubierto problemas defensivos que persisten. El empate 1-1 ante Coquimbo en la ida, jugado el 12 de agosto en Buenos Aires, no despejó las dudas sobre la solidez del conjunto bonaerense.

El antecedente más reciente entre ambos, ese 1-1 en el estadio de Platense, convierte este partido de vuelta en un duelo abierto. Cualquier resultado es posible, y Coquimbo tendrá la ventaja de jugar como local en esta ocasión.

El equipo chileno sabe que una victoria le permitiría consolidar su liderato en el Grupo B. Platense, segundo en el Grupo E, también tiene motivos para buscar los tres puntos y no depender de otros resultados en la fase de grupos.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver este partido de Copa Libertadores en vivo, incluyendo canales de TV y opciones de streaming.

Noticias del equipo y escuadras

Coquimbo Unido está dirigido por Hernán Caputto para este partido. No hay información confirmada sobre lesiones ni suspensiones en el plantel local, y tampoco se ha publicado un once probable. Se añadirán novedades conforme se acerque el horario de inicio.

En el lado visitante, Walter Zunino conduce a Club Atlético Platense sin que se hayan reportado bajas por lesión ni sanción hasta el momento. No existe alineación probable confirmada para el equipo argentino. Cualquier actualización sobre el estado del plantel se reflejará antes del pitido inicial.

Forma

Coquimbo Unido acumula un registro de una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue el empate 1-1 ante Platense en la Copa Libertadores el 12 de agosto. Antes de eso, igualaron 1-1 con La Serena en la Primera División el 8 de agosto y vencieron 1-0 a San Marcos en copa el 6 de agosto. La única derrota del período llegó ante Palestino por 2-1, mientras que el empate 1-1 con Deportes Iquique completa la muestra. El equipo ha marcado cinco goles y encajado cinco en ese tramo, con un patrón de resultados ajustados que no incluye ninguna victoria por más de un gol.

Club Atlético Platense llega con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente fue el empate 1-1 ante Boca Juniors en la Liga Profesional el 16 de agosto. Antes, empataron 1-1 con Coquimbo en la Copa Libertadores y ganaron 1-0 ante Independiente el 9 de agosto. La derrota más abultada del período fue la caída 4-0 ante Talleres el 3 de agosto, a la que se suma la derrota 2-1 ante Instituto. En total, Platense anotó cuatro goles y recibió ocho en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El único antecedente disponible entre estos dos clubes es el empate 1-1 registrado el 12 de agosto de 2026 en la Copa Libertadores, con Platense como local y Coquimbo como visitante. Con un solo partido en el historial reciente, no es posible establecer una tendencia clara entre ambos equipos.

Clasificación

En la Copa Libertadores, Coquimbo Unido ocupa el primer lugar del Grupo B, mientras que Club Atlético Platense se sitúa segundo en el Grupo E.