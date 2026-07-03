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World Cup - Copa del Mundo - Fase Final Kansas City Stadium

Cómo ver Colombia vs Ghana en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido Colombia vs Ghana se puede ver en directo a través de los canales de televisión y plataformas de streaming que se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Colombia y Ghana se miden este viernes 4 de julio en el Kansas City Stadium en los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026, con un lugar en los últimos 16 equipos del torneo en juego.

Los Cafeteros llegan a esta instancia como líderes del Grupo K con siete puntos, tras una fase de grupos sólida que incluyó victorias ante Uzbekistán y República Democrática del Congo, y un empate sin goles frente a Portugal que les bastó para sellar el primer lugar. Colombia ha concedido apenas un gol en sus tres partidos del torneo, una muestra clara de la madurez táctica que Néstor Lorenzo ha instilado en este equipo.

James Rodríguez, capitán y cerebro creativo de los colombianos, llega en un momento de alto nivel. El mediocampista de 34 años fue protagonista del emotivo reencuentro con su excompañero del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, tras el empate ante Portugal, y su capacidad para encontrar espacios entre líneas será determinante en la fase eliminatoria.

Ghana, dirigida por Carlos Queiroz, avanzó desde el Grupo L como uno de los mejores terceros del torneo con cuatro puntos. Los Astros Negros mostraron carácter al empatar ante Inglaterra y ganar 1-0 a Panamá, aunque cayeron 2-1 ante Croacia en el último partido del grupo. Avanzar a la fase eliminatoria ya representa un hito histórico para este equipo en el formato ampliado del torneo.

El duelo tiene una dimensión táctica clara: la capacidad de Thomas Partey para frenar el juego de transición colombiano en el mediocampo será tan determinante como la habilidad de Luis Díaz para desequilibrar por banda. Antoine Semenyo, recuperado de un problema en el tobillo, se espera que arranque desde el inicio y representará una amenaza directa al contraataque.

Es el primer enfrentamiento entre estas dos selecciones, lo que añade un componente de incertidumbre a un partido donde Colombia parte como favorita pero Ghana tiene el potencial para sorprender en una eliminatoria directa.

A continuación, toda la información sobre cómo ver Colombia vs Ghana en directo, canal de TV, opciones de streaming en línea y hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Néstor Lorenzo no tiene lesionados ni suspendidos confirmados en la convocatoria colombiana. El once proyectado es: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jhon Arias, Gustavo Puerta, Jefferson Lerma; James Rodríguez; Luis Díaz, Luis Suárez.

Por parte de Ghana, Carlos Queiroz tampoco registra bajas por lesión o sanción confirmadas. El once proyectado es: Benjamin Asare; Jonas Adjetey, Derrick Luckassen, Marvin Senaya, Gideon Mensah; Thomas Partey, Caleb Yirenkyi, Kwasi Sibo; Kamaldeen Sulemana, Antoine Semenyo; Jordan Ayew. Se añadirán actualizaciones si se producen cambios antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Colombia llega a los Octavos de Final con un registro de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Su partido más reciente fue el empate 0-0 ante Portugal el 27 de junio, resultado que les dio el primer lugar del Grupo K. Antes de eso, vencieron a República Democrática del Congo 1-0 y derrotaron a Uzbekistán 3-1 en su debut mundialista. En los amistosos previos al torneo, ganaron 2-0 a Jordania y 3-1 a Costa Rica. En esos cinco partidos, Colombia marcó seis goles y no encajó ninguno.

Ghana acumula un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente fue la derrota 2-1 ante Croacia el 27 de junio, que puso fin a su racha invicta en el torneo. Antes de eso, empataron 0-0 con Inglaterra y ganaron 1-0 a Panamá en el debut mundialista. En amistosos, empataron 1-1 con Gales y cayeron 2-0 ante México. Los Astros Negros anotaron tres goles y encajaron cuatro en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existe registro de enfrentamientos previos entre Colombia y Ghana en los últimos cinco partidos entre ambas selecciones. Este partido en Kansas City marca el primer duelo oficial entre las dos naciones, lo que convierte el encuentro en un choque intercontinental sin antecedentes directos sobre los que apoyarse.

Clasificación

Colombia finalizó primera en el Grupo K de la Copa del Mundo. Ghana avanzó desde el Grupo L en la tercera posición.