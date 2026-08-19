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Copa Sudamericana - 1/8 19 ago 2026 - 20:30

Cómo ver Club Atlético Torque vs Tigre en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Club Atlético Torque y Tigre por la Copa Sudamericana se puede ver en Argentina a través de ESPN Premium. A continuación se detallan las opciones de transmisión disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Club Atlético Torque recibe a Tigre en un partido de Copa Sudamericana que llega cargado de contexto tras el primer enfrentamiento entre ambos equipos en esta edición del torneo continental.

El equipo uruguayo dirige el Grupo F de la competencia y llega al partido con un estado de forma sólido. Torque ganó cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, incluyendo la victoria ante el propio Tigre en la ida, y viene de superar a Juventud de las Piedras en la Primera División el pasado 15 de agosto.

Tigre, por su parte, llega desde Argentina con la necesidad de revertir el resultado del partido de ida. El equipo de Diego Dabove ocupa el segundo lugar del Grupo A y sabe que una derrota puede comprometer su continuidad en el torneo.

El conjunto argentino ha alternado rendimientos en las últimas semanas. Venció al River Plate 1-0 en la Liga Profesional y se impuso 3-1 ante Racing Club, pero cayó ante Torque en la ida y empató sin goles frente a Aldosivi el 15 de agosto.

La vuelta de esta llave se presenta como un partido con margen ajustado. Torque defiende la ventaja conseguida en territorio argentino, mientras que Tigre necesita anotar para mantenerse con vida en la Copa Sudamericana.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el canal de televisión disponible y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Marcelo Mendez dirige a Club Atlético Torque para este partido. No se han confirmado lesiones ni suspensiones en el plantel local, y el técnico no ha dado a conocer un once probable de cara al encuentro. La información del equipo se actualizará cuando esté disponible.

Diego Dabove conduce a Tigre en este compromiso continental. Al igual que su rival, el conjunto argentino no ha reportado bajas por lesión ni sanción, y tampoco se ha difundido una alineación proyectada. Se esperan novedades más cerca del inicio del partido.

Forma

Club Atlético Torque llega al partido con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue un triunfo 0-1 ante Juventud de las Piedras en la Primera División el 15 de agosto. En ese período también venció 1-0 al Danubio y goleó 1-3 a Juventud de las Piedras en julio, aunque sufrió una derrota 0-2 ante Montevideo Wanderers. El equipo ha mostrado regularidad ofensiva y defensiva en sus últimas presentaciones.

Tigre registra dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue el empate sin goles ante Aldosivi en la Liga Profesional el 15 de agosto. Antes de eso, el equipo de Dabove derrotó al River Plate 1-0 y venció 3-1 al Racing Club, aunque también cayó 0-1 ante Torque en la ida de esta misma llave. En total, Tigre anotó cinco goles y recibió cuatro en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara Empate 1 0 0 Copa Sudamericana Tigre TIG 0 Club Atlético Torque CAT 1 F 1 Goles marcados 0 Partidos con más de 2.5 goles 0 / 1 Ambos equipos marcaron 0 / 1

El único antecedente disponible entre estos dos equipos en los últimos encuentros es el partido de ida de esta misma llave de Copa Sudamericana, disputado el 12 de agosto de 2026. En esa ocasión, Torque venció 1-0 a Tigre como visitante en territorio argentino. Ese resultado condiciona directamente el partido de vuelta, ya que Tigre necesita remontar para avanzar en el torneo.

Clasificación

En el Grupo F de la Copa Sudamericana, Club Atlético Torque ocupa la primera posición. Tigre, por su parte, se ubica segundo en el Grupo A de la misma competencia.