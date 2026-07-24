Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Club Atlético Platense vs Union en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Platense y Union se puede ver en vivo por televisión y streaming en Argentina. A continuación figuran los canales y plataformas disponibles para seguir el encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Platense recibe a Union en un partido de Liga Profesional que enfrenta a dos equipos con realidades bien distintas en el torneo local. Los dirigidos por Walter Zunino buscan sumar en casa tras un ciclo reciente marcado por el fútbol internacional.

Platense viene de una intensa participación en Copa Libertadores, con resultados mixtos que incluyeron una victoria ante Corinthians y derrotas frente a Santa Fe y Estudiantes. El equipo tiene energía para volcar en el torneo local, aunque la irregularidad es una sombra que no termina de despejarse.

Union, bajo las órdenes de Leonardo Madelon, llega en un momento delicado. Los santafesinos acumulan dos derrotas consecutivas y no ganan desde el 10 de mayo, cuando se impusieron a Independiente Rivadavia de visitante.

El conjunto visitante necesita reaccionar para no alejarse de las posiciones que le interesan en el Clausura. Un tropiezo más complicaría su panorama de cara a las próximas fechas.

Platense, en cambio, tendrá la ventaja de jugar en su estadio y la posibilidad de aprovechar el mal momento del rival. La localía puede ser un factor determinante en un partido que ninguno de los dos puede permitirse perder.

A continuación, encontrás toda la información sobre cómo ver este partido en vivo, el canal de televisión que lo transmite y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Platense llega al partido bajo la conducción de Walter Zunino, aunque no se han confirmado el once probable ni novedades sobre lesionados o suspendidos. Se esperan actualizaciones más cerca del pitazo inicial.

Union, dirigido por Leonardo Madelon, tampoco cuenta con información oficial sobre bajas o el equipo titular confirmado. Los detalles del plantel disponible se irán conociendo en las horas previas al partido.

Forma

Platense llega con un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria 2-0 ante Corinthians por Copa Libertadores el 28 de mayo, mientras que previamente cayó 2-1 ante Santa Fe en el mismo torneo. El equipo marcó cuatro goles y recibió cinco en ese tramo, con un empate 1-1 ante Peñarol como otro punto de referencia. La participación continental le generó un calendario exigente.

Union suma un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. La derrota más reciente fue 2-0 ante Independiente por Copa el 22 de mayo, y antes había caído 2-0 frente a Belgrano en Liga Profesional. Su única victoria en ese período fue el 2-1 ante Independiente Rivadavia. El equipo anotó cinco goles y recibió siete, con empates ante Talleres y Vélez Sarsfield que muestran cierta dificultad para cerrar partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue el 22 de enero de 2026 en Liga Profesional, con Union como local y un resultado final de 0-0. En los últimos cinco partidos entre sí, Platense acumula dos victorias, ninguna de Union, y tres empates. Los tantos son escasos en estos cruces: Platense marcó dos goles en total y Union ninguno, con tres de los cinco partidos terminando sin goles.

Clasificación

En el Apertura Grupo A, Platense se ubica en la posición 12 y Union en la 8. En el Clausura Grupo A, ambos equipos comparten la primera posición.