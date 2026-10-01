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Copa - Cuartos de final 1 oct 2026 - 20:15

Cómo ver Club Atlético Platense vs Estudiantes en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Platense y Estudiantes podrá verse en vivo a través de TyC Sports y TyC Sports Play. A continuación encontrás los canales y plataformas disponibles para seguir el encuentro en directo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Platense recibe a Estudiantes en un duelo de Copa que llega en un momento de alta tensión para ambos clubes. El Pincha, con la mira puesta en la semifinal de la Copa Libertadores, no puede darse el lujo de distracciones en el plano local.

Martin Palermo conduce a un Platense que atraviesa un tramo irregular. Los calamarès ganaron apenas uno de sus últimos cinco partidos, con tres derrotas que incluyen caídas ante Newell's y dos veces frente a Fluminense en la Copa Libertadores.

Estudiantes, dirigido por Alexander Medina, llega con un registro mixto en sus últimas cinco presentaciones: dos victorias, un empate y dos derrotas. La más reciente fue ante Lanús por 2-1 en la Liga Profesional, aunque antes habían vencido a Corinthians en la Libertadores.

El historial reciente entre estos dos equipos inclina la balanza hacia el Pincha. Estudiantes ganó tres de los últimos cinco enfrentamientos directos, incluyendo el choque más reciente por 2-1 en la Liga Profesional de septiembre.

Con la Copa Libertadores asomando en el horizonte, Medina buscará administrar esfuerzos sin resignar el objetivo copero. A continuación, toda la información para seguir el partido en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

En cuanto a Platense, el cuerpo técnico de Martin Palermo no ha confirmado el once titular ni reportado lesionados o suspendidos de cara a este encuentro. Se esperan novedades más cerca del partido.

Por el lado de Estudiantes, Alexander Medina tampoco ha dado a conocer la alineación probable ni informado bajas por lesión o sanción. La información se actualizará cuando esté disponible.

Forma

Platense llega con un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su triunfo más reciente fue ante Fluminense por 2-1 en la Copa Libertadores, aunque cayó en sus dos presentaciones más recientes: 0-1 ante Newell's y 2-0 ante el mismo Fluminense. En total, el equipo de Palermo anotó seis goles y recibió cinco en ese tramo.

Estudiantes acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimas cinco salidas. Su resultado más reciente fue una derrota 2-1 ante Lanús en la Liga Profesional, mientras que antes había ganado 0-1 a Corinthians en la Libertadores. El Pincha marcó cinco goles y encajó cinco en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El último antecedente entre ambos equipos fue el 12 de septiembre de 2026, cuando Estudiantes venció a Platense por 2-1 en la Liga Profesional. En los cinco enfrentamientos más recientes, el Pincha se impuso en tres ocasiones, Platense ganó una vez y hubo un empate.