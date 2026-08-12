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Copa Libertadores - 1/8 12 ago 2026 - 18:00

Cómo ver Club Atlético Platense vs Coquimbo Unido en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y transmisión en línea para ver Platense vs Coquimbo Unido se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Club Atlético Platense recibe a Coquimbo Unido en la fase de grupos de la Copa Libertadores, en un duelo que enfrenta a dos clubes sudamericanos con trayectorias muy distintas en la competición continental.

Platense llega al partido en un momento complicado en lo local. El equipo de Walter Zunino cayó 4-0 ante Talleres en su último partido de Liga Profesional, una derrota que dejó al descubierto las fragilidades defensivas que han marcado sus últimas semanas. Su único resultado positivo reciente en el plano continental fue la victoria 2-0 sobre Corinthians en la Copa Libertadores, allá por mayo.

En la tabla del Grupo E de la Copa Libertadores, Platense ocupa la segunda posición. Este partido tiene peso real para el equipo porteño, que necesita sumar para consolidar su lugar en la competencia.

Coquimbo Unido llega desde Chile como líder del Grupo B de la Copa Libertadores. El conjunto de Hernán Caputto no ha podido ganar en sus últimas dos fechas de Primera División, con un empate 1-1 ante La Serena el 8 de agosto como su resultado más reciente, aunque en copa mostró suficiente para competir lejos de casa.

El equipo chileno ha encajado goles en cada uno de sus últimos tres partidos. Un viaje a Buenos Aires pondrá a prueba su solidez defensiva frente a un Platense que, pese a sus tropiezos domésticos, tiene motivaciones claras en este torneo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver este partido de Copa Libertadores en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Platense está dirigido por Walter Zunino, pero no hay información confirmada sobre lesionados ni suspendidos en el plantel local de cara a este partido. Tampoco se ha dado a conocer una alineación probable por el momento.

En el equipo visitante, el técnico Hernán Caputto tampoco cuenta con novedades confirmadas sobre su plantilla. Los detalles de ambos equipos se actualizarán conforme se acerque el pitazo inicial.

Forma

Platense ha ganado dos y perdido dos de sus últimos cinco partidos, con un empate. Su resultado más reciente fue una victoria 1-0 ante Independiente el 9 de agosto, que llegó tras una racha negativa que incluyó la goleada 4-0 de Talleres el 3 de agosto y una derrota 2-1 frente a Instituto. El triunfo 2-0 sobre Corinthians en Copa Libertadores, en mayo, sigue siendo su mejor actuación del período.

Coquimbo Unido ha empatado tres y ganado uno de sus últimos cinco encuentros, con una derrota. Su partido más reciente terminó 1-1 ante La Serena el 8 de agosto en la Primera División chilena. Ganaron 1-0 a San Marcos en copa el 6 de agosto, pero los tres empates en cinco partidos reflejan las dificultades del equipo para cerrar los encuentros con victoria.

Historial de Enfrentamientos Directos

No se dispone de datos sobre los últimos cinco enfrentamientos entre Platense y Coquimbo Unido. Este partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores podría representar un encuentro infrecuente o incluso el primero a nivel competitivo entre ambos clubes.

Clasificación

En la Copa Libertadores, Coquimbo Unido lidera el Grupo B, mientras que Club Atlético Platense ocupa la segunda posición del Grupo E.