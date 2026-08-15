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Liga Profesional - Jornada 5 15 ago 2026 - 20:15

Cómo ver Club Atlético Platense vs Boca Juniors en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Platense y Boca Juniors podrá seguirse en vivo a través de TNT Sports Argentina y Max Argentina. A continuación se detallan las opciones de canal de TV y streaming disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Platense recibe a Boca Juniors en la Liga Profesional argentina, un duelo entre dos equipos que llegan al partido con realidades muy distintas y con la presión propia de una competencia doméstica que no perdona los tropiezos.

El equipo de Walter Zunino atraviesa un momento delicado. Los de Vicente López apenas rescataron un empate 1-1 ante Coquimbo Unido en Copa Libertadores el 12 de agosto, resultado que siguió a una semana complicada en la que el triunfo sobre Independiente no logró borrar el recuerdo de la goleada 4-0 sufrida ante Talleres. En el Clausura Grupo A, Platense figura en la décima posición, y en el Apertura ocupa el puesto 12, cifras que reflejan una campaña sin la consistencia necesaria.

Boca Juniors, en cambio, llega con otro estado de ánimo. Rodolfo Arruabarrena ha logrado mantener al equipo competitivo en varios frentes: los xeneizes golearon 3-1 a Recoleta en Copa Sudamericana el 11 de agosto y acumulan tres victorias en sus últimos cinco partidos. En el Apertura Grupo A, el equipo de La Bombonera ocupa la segunda posición, lo que habla de una campaña sólida en ese torneo.

La noticia más reciente en el entorno xeneize es la continuidad de Leandro Paredes. El capitán rechazó el interés del AC Milan durante la ventana de transferencias europea, dejando en claro que su prioridad es ganar títulos en Buenos Aires. Su presencia en el mediocampo sigue siendo un factor determinante para el esquema de Arruabarrena.

Platense, por su parte, tiene el doble desafío de competir en Liga Profesional y en Copa Libertadores. Esa carga de partidos ha pasado factura en las últimas semanas, y el técnico Zunino deberá encontrar la manera de recuperar solidez defensiva antes de recibir a uno de los clubes más exigentes del fútbol argentino.

A continuación, toda la información sobre cómo ver este partido de Liga Profesional en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Platense está dirigido por Walter Zunino, aunque no hay información confirmada sobre lesiones ni suspensiones en el plantel local de cara a este partido. Tampoco se ha dado a conocer un once probable en esta instancia. La información se actualizará a medida que esté disponible antes del pitazo inicial.

Boca Juniors llega bajo las órdenes de Rodolfo Arruabarrena, y de igual manera no se registran bajas confirmadas por lesión ni por sanción en el conjunto visitante. No se ha publicado un once titular proyectado. Los datos del equipo se completarán conforme se acerque la fecha del partido.

Forma

Platense llega al partido con un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Coquimbo Unido en Copa Libertadores el 12 de agosto. Antes de ese resultado, el equipo de Zunino derrotó 1-0 a Independiente en la Liga Profesional, aunque esa victoria no borró el impacto de la goleada 4-0 encajada ante Talleres el 3 de agosto. En ese tramo de cinco partidos, Platense marcó cinco goles y recibió ocho, lo que evidencia una fragilidad defensiva que persiste.

Boca Juniors presenta un panorama más positivo, con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. El conjunto xeneize viene de golear 3-1 a Recoleta en Copa Sudamericana el 11 de agosto y de empatar 1-1 con Vélez Sarsfield en la Liga Profesional el 8 de agosto. Su victoria 1-0 ante Estudiantes el 5 de agosto y los dos triunfos consecutivos 1-0 sobre O'Higgins en Copa Sudamericana muestran un equipo que sabe gestionar los resultados, aunque sin siempre generar fútbol vistoso. En total, Boca anotó siete goles y recibió cuatro en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 15 de febrero de 2026 en la Liga Profesional, con Boca Juniors como local, y terminó 0-0. Antes de ese empate, el historial reciente favorece a Platense en casa: el 2 de junio de 2024 los locales se impusieron 1-0 en la Liga Profesional, y el 27 de enero de 2024 empataron 0-0 en Copa de la Liga Profesional. En los dos antecedentes anteriores, correspondientes a 2023, Boca Juniors ganó en ambas ocasiones por 3-1, tanto en Liga Profesional como en Copa de la Liga. En los cinco partidos del historial disponible, Boca acumula dos victorias, Platense una, y se registran dos empates.

Clasificación

En el Clausura Grupo A, Platense ocupa la décima posición y Boca Juniors el noveno lugar. En el Apertura Grupo A, Platense figura duodécimo mientras que Boca Juniors se ubica segundo.