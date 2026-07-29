Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Copa Sudamericana - 1/16 29 jul 2026 - 20:30

Cómo ver Cienciano vs Lanús en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Cienciano vs Lanús está disponible para ver en directo a través de Disney+ Premium. A continuación se detallan las opciones de canal de TV y streaming en vivo para este partido de Copa Sudamericana.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Cienciano recibe a Lanús en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, en un partido que llega cargado de contexto para ambos clubes tras su primer enfrentamiento hace apenas una semana.

Lanús ganó ese primer duelo 2-0 en Argentina y llegó a este partido con plena confianza. El equipo de Mauricio Pellegrino sumó después una victoria 1-0 ante San Lorenzo en la Liga Profesional, lo que le da dos triunfos consecutivos y un estado de forma que contrasta claramente con el del rival.

Cienciano, por su parte, atraviesa un momento delicado. El conjunto peruano dirigido por Horacio Melgarejo ha perdido tres partidos seguidos, incluida una derrota 2-0 ante ADC Juan Pablo II en la Primera División el 25 de julio, y necesita una reacción urgente en casa.

El cuadro cusqueño ocupa la segunda posición del Grupo B de la Copa Sudamericana, pero la racha negativa ha erosionado la confianza. Ganar este partido no es una opción, es una obligación si quieren mantener opciones reales en el grupo.

Para Pellegrino, el reto es sostener el nivel mostrado en los últimos dos encuentros. Lanús ha demostrado que puede controlar este tipo de partido, y la fragilidad reciente de Cienciano invita a los visitantes a jugar con ambición desde el pitido inicial.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver Cienciano vs Lanús en directo, incluyendo el canal de TV y las opciones de streaming disponibles.

Noticias del equipo y escuadras

Cienciano llega a este partido bajo las órdenes de Horacio Melgarejo. No hay información confirmada sobre lesiones ni sanciones para el equipo local, y el club no ha publicado una alineación probable. Se añadirán novedades conforme se acerque el inicio del partido.

En el bando visitante, Mauricio Pellegrino tampoco cuenta con noticias oficiales sobre su plantilla. Lanús no ha registrado bajas por lesión ni por suspensión en los datos disponibles, y el once probable se actualizará cuando haya información disponible.

Forma

Cienciano ha ganado uno de sus últimos cinco partidos, con un empate y tres derrotas. Su resultado más reciente fue una derrota 2-0 ante ADC Juan Pablo II el 25 de julio en la Primera División peruana. El equipo también cayó 2-0 ante Lanús en la Copa Sudamericana y perdió 3-1 ante FBC Melgar en liga. Su única victoria en este periodo fue un triunfo 3-2 sobre Sporting Cristal el 31 de mayo. En total, Cienciano marcó siete goles y encajó nueve en esos cinco partidos.

Lanús ha ganado tres de sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue una victoria 1-0 ante San Lorenzo en la Liga Profesional el 26 de julio. El equipo también venció 2-0 a Cienciano en la Copa Sudamericana el 23 de julio y ganó 1-0 a Mirassol en la Copa Libertadores. Sus dos derrotas llegaron ante Instituto en la Copa Argentina y ante LDU de Quito en la Libertadores, ambas por 2-0. Lanús anotó cinco goles y recibió cuatro en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara Empate 0 0 1 Copa Sudamericana Lanús LAN 2 Cienciano CIE 0 F 0 Goles marcados 2 Partidos con más de 2.5 goles 0 / 1 Ambos equipos marcaron 0 / 1

El único antecedente registrado entre estos dos clubes en los datos disponibles es el partido disputado el 23 de julio de 2026 en la Copa Sudamericana, que Lanús ganó 2-0 como local. No hay más encuentros previos entre ambas escuadras en el historial disponible.

Clasificación

Grp. B Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 Atlético MG CAM 6 3 1 2 8 6 +2 10 W W D L W 2 Cienciano CIE 6 2 2 2 5 7 -2 8 D L L W W 3 Juventud de las Piedras JUV 6 1 4 1 10 7 +3 7 D D D W L 4 Academia Puerto Cabello APC 6 2 1 3 6 9 -3 7 L D W L L Clasificación para la próxima etapa

En el Grupo B de la Copa Sudamericana, Cienciano ocupa actualmente la segunda posición. Los datos disponibles no confirman la posición de Lanús en la tabla del grupo.