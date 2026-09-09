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Chicago Fire FC vs Inter Miami CF: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Chicago Fire FC vs Inter Miami CF
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Cómo ver el partido de Major League Soccer entre Chicago Fire FC y Inter Miami CF, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Major League Soccer - Jornada 24
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Cómo ver Chicago Fire FC vs Inter Miami CF en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido está disponible en Apple TV, que cuenta con los derechos exclusivos de todos los partidos de la MLS. El encuentro está incluido en la suscripción estándar de Apple TV, sin cortes de emisión.

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Chicago Fire FC recibe a Inter Miami CF en el Soldier Field este miércoles 9 de septiembre, en un duelo de la MLS que enfrenta al tercer y segundo clasificado de la Conferencia Este.

Gregg Berhalter llega a este partido con un equipo que no ha ganado en cuatro de sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. El empate 4-4 ante Toronto FC el pasado fin de semana prolongó una racha de inconsistencia que contrasta con la solidez que Chicago mostró a principios de temporada.

Robert Lewandowski sigue siendo la principal amenaza ofensiva del Fire. El delantero polaco, llegado desde el fútbol europeo, ha sido el jugador más determinante en el ataque de Berhalter y pocas defensas de la MLS han logrado neutralizarlo con regularidad.

Inter Miami llega a Chicago como campeón defensor de la MLS Cup y con Lionel Messi como figura central del proyecto de Ángel Guillermo Hoyos. El argentino, que se retiró del fútbol internacional pero sigue vinculado al club hasta 2028, continúa siendo el eje alrededor del cual se construye el juego de los de Miami.

Los visitantes vienen de empatar 2-2 con Atlanta United el pasado sábado y no han ganado en sus últimos dos partidos. La irregularidad de Miami en las últimas semanas —con derrotas ante Nashville SC y Toronto FC— pone en valor lo que sería una victoria en el Soldier Field.

Además, circulan rumores sobre una posible llegada de Neymar a la franquicia para reunir el histórico tridente del Barcelona junto a Messi y Luis Suárez, algo que ha generado debate sobre el trato diferencial que recibe Inter Miami dentro de la liga.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir este partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Chicago Fire FC contra Inter Miami CF alineaciones probables

Manager

  • G. Berhalter

Gregg Berhalter dirige al Chicago Fire FC en este encuentro. No hay lesiones ni sanciones confirmadas para el equipo local y no se ha publicado ninguna alineación probable de cara al partido. Se añadirán novedades a medida que se acerque el inicio del encuentro.

Ángel Guillermo Hoyos es el técnico de Inter Miami, que tampoco presenta bajas ni suspensiones confirmadas en los datos disponibles. No se ha anunciado ningún once probable para los visitantes. Se esperan más novedades sobre el equipo en las horas previas al partido del miércoles.

Forma

CHI

CHI - Formulario

ORL
W1-2
RNY
D1-1
MON
L2-1
SEA
D2-2
TFC
D4-4
Gol marcado (encajado)
10/10
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
5/5
MIA

MIA - Formulario

NSC
L4-1
PHI
D2-2
TFC
L1-2
MTL
W7-1
ATL
D2-2
Gol marcado (encajado)
13/11
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
5/5

Chicago Fire FC llega a este partido con un registro de una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue el empate 4-4 ante Toronto FC el 5 de septiembre, que siguió a otro empate 2-2 frente a Seattle Sounders. La única victoria en esa racha llegó a domicilio ante Orlando City por 1-2. El Fire ha marcado diez goles y ha encajado otros diez en esos cinco partidos.

Inter Miami llega con un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue el empate 2-2 ante Atlanta United el 6 de septiembre. Antes de eso, Miami goleó 7-1 al CF Montreal, aunque ese resultado está flanqueado por derrotas ante Toronto FC (1-2) y Nashville SC (1-4). Los visitantes han marcado 16 goles y han encajado 11 en esos cinco partidos, con el marcador ante Montreal distorsionando claramente los totales.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Chicago Fire FCEmpateInter Miami CF
1
1
3
Major League Soccer
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
3
Chicago Fire FC badge
Chicago Fire FC
CHI
2
F
Major League Soccer
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
3
Chicago Fire FC badge
Chicago Fire FC
CHI
5
F
Major League Soccer
Chicago Fire FC badge
Chicago Fire FC
CHI
0
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
0
F
Major League Soccer
Chicago Fire FC badge
Chicago Fire FC
CHI
1
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
4
F
Major League Soccer
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
2
Chicago Fire FC badge
Chicago Fire FC
CHI
1
F
9Goles marcados12
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron4/5

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos tuvo lugar el 22 de julio de 2026, cuando Inter Miami venció al Chicago Fire por 3-2 en casa en un partido de la MLS. En los últimos cinco duelos directos, Inter Miami acumula tres victorias frente a una del Chicago Fire, con un empate. Los cinco encuentros han producido un total de 21 goles, con el 5-3 del Fire en el Soldier Field en septiembre de 2025 como resultado más destacado a favor del equipo local.

Clasificación

Oriental

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Nashville SCNashville SCNSC
2316524717+3053
D
W
W
W
W
2
Inter Miami CFInter Miami CFMIA
2312745843+1543
D
W
L
D
L
3
Chicago Fire FCChicago Fire FCCHI
2211564332+1138
D
D
D
W
W
4
Revolución de Nueva InglaterraRevolución de Nueva InglaterraNER
2311483729+837
L
W
D
W
L
5
Charlotte FCCharlotte FCCLT
2310674032+836
D
W
W
D
W
6
FC CincinnatiFC CincinnatiCIN
228774951-231
L
D
W
D
W
7
New York City FCNew York City FCNYC
237883631+529
D
D
D
L
L
8
Orlando CityOrlando CityORL
2384113854-1628
W
D
W
L
D
9
Philadelphia UnionPhiladelphia UnionPHI
2376103639-327
W
W
D
D
W
10
Nueva York Red BullsNueva York Red BullsRNY
2376103246-1427
D
L
D
L
L
11
Toronto FCToronto FCTFC
2351173642-626
D
D
W
D
W
12
DC UnitedDC UnitedDCU
2251072836-825
D
L
L
D
D
13
Columbus CrewColumbus CrewCOL
2365123439-523
W
L
L
L
L
14
Atlanta UnitedAtlanta UnitedATL
2364132740-1322
D
L
W
W
W
15
CF MontrealCF MontrealMTL
2356123048-1821
L
L
D
W
D
Playoff de la Conferencia Este del Campeonato
Liga de Campeones de la CONCACAF

En la Conferencia Este de la MLS, Inter Miami ocupa la segunda posición y Chicago Fire FC se sitúa en el tercer puesto.

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