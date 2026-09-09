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Major League Soccer - Jornada 24 9 sept 2026 - 20:30 Soldier Field

Cómo ver Chicago Fire FC vs Inter Miami CF en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido está disponible en Apple TV, que cuenta con los derechos exclusivos de todos los partidos de la MLS. El encuentro está incluido en la suscripción estándar de Apple TV, sin cortes de emisión.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Chicago Fire FC recibe a Inter Miami CF en el Soldier Field este miércoles 9 de septiembre, en un duelo de la MLS que enfrenta al tercer y segundo clasificado de la Conferencia Este.

Gregg Berhalter llega a este partido con un equipo que no ha ganado en cuatro de sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. El empate 4-4 ante Toronto FC el pasado fin de semana prolongó una racha de inconsistencia que contrasta con la solidez que Chicago mostró a principios de temporada.

Robert Lewandowski sigue siendo la principal amenaza ofensiva del Fire. El delantero polaco, llegado desde el fútbol europeo, ha sido el jugador más determinante en el ataque de Berhalter y pocas defensas de la MLS han logrado neutralizarlo con regularidad.

Inter Miami llega a Chicago como campeón defensor de la MLS Cup y con Lionel Messi como figura central del proyecto de Ángel Guillermo Hoyos. El argentino, que se retiró del fútbol internacional pero sigue vinculado al club hasta 2028, continúa siendo el eje alrededor del cual se construye el juego de los de Miami.

Los visitantes vienen de empatar 2-2 con Atlanta United el pasado sábado y no han ganado en sus últimos dos partidos. La irregularidad de Miami en las últimas semanas —con derrotas ante Nashville SC y Toronto FC— pone en valor lo que sería una victoria en el Soldier Field.

Además, circulan rumores sobre una posible llegada de Neymar a la franquicia para reunir el histórico tridente del Barcelona junto a Messi y Luis Suárez, algo que ha generado debate sobre el trato diferencial que recibe Inter Miami dentro de la liga.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir este partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Gregg Berhalter dirige al Chicago Fire FC en este encuentro. No hay lesiones ni sanciones confirmadas para el equipo local y no se ha publicado ninguna alineación probable de cara al partido. Se añadirán novedades a medida que se acerque el inicio del encuentro.

Ángel Guillermo Hoyos es el técnico de Inter Miami, que tampoco presenta bajas ni suspensiones confirmadas en los datos disponibles. No se ha anunciado ningún once probable para los visitantes. Se esperan más novedades sobre el equipo en las horas previas al partido del miércoles.

Forma

Chicago Fire FC llega a este partido con un registro de una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue el empate 4-4 ante Toronto FC el 5 de septiembre, que siguió a otro empate 2-2 frente a Seattle Sounders. La única victoria en esa racha llegó a domicilio ante Orlando City por 1-2. El Fire ha marcado diez goles y ha encajado otros diez en esos cinco partidos.

Inter Miami llega con un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue el empate 2-2 ante Atlanta United el 6 de septiembre. Antes de eso, Miami goleó 7-1 al CF Montreal, aunque ese resultado está flanqueado por derrotas ante Toronto FC (1-2) y Nashville SC (1-4). Los visitantes han marcado 16 goles y han encajado 11 en esos cinco partidos, con el marcador ante Montreal distorsionando claramente los totales.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos tuvo lugar el 22 de julio de 2026, cuando Inter Miami venció al Chicago Fire por 3-2 en casa en un partido de la MLS. En los últimos cinco duelos directos, Inter Miami acumula tres victorias frente a una del Chicago Fire, con un empate. Los cinco encuentros han producido un total de 21 goles, con el 5-3 del Fire en el Soldier Field en septiembre de 2025 como resultado más destacado a favor del equipo local.

Clasificación

En la Conferencia Este de la MLS, Inter Miami ocupa la segunda posición y Chicago Fire FC se sitúa en el tercer puesto.