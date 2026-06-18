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Cómo ver Chequia vs Sudáfrica en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Chequia y Sudáfrica se puede seguir en directo a través de los siguientes canales y plataformas de streaming disponibles para la región.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Chequia y Sudáfrica se miden en el Atlanta Stadium en un duelo del Grupo A del Mundial 2026 que ninguno de los dos puede permitirse perder. Tras caer en sus respectivos debuts, ambas selecciones llegan a Atlanta con la necesidad imperiosa de sumar tres puntos para mantener vivas sus opciones de clasificación.

Los checos arrancaron el torneo con derrota ante Corea del Sur por 2-1 en el Estadio Akron. Ladislav Krejčí adelantó al equipo de Miroslav Koubek con un cabezazo en el minuto 59, pero In-beom Hwang igualó poco después y el suplente Hyeon-gyu Oh completó la remontada en el 80. Un gol anulado a Tomáš Souček por fuera de juego en el 77 agravó la frustración checa.

Patrik Schick, el máximo referente ofensivo de Chequia y goleador habitual con el Bayer Leverkusen, tuvo una noche para olvidar ante los surcoreanos. El delantero fue sustituido en el minuto 64 sin haber disparado a puerta, un rendimiento que Koubek necesita que mejore urgentemente si quiere que su equipo avance en el torneo.

Sudáfrica, por su parte, sufrió un debut catastrófico ante México. La derrota por 2-0 en el Estadio Azteca estuvo marcada por las expulsiones de Sphephelo Sithole y Themba Zwane, dos bajas que condicionarán el once que presente Hugo Broos en Atlanta. Con diez hombres durante gran parte del partido, los Bafana Bafana apenas pudieron generar ocasiones claras.

El regreso de Sudáfrica al Mundial es el primero desde que el país albergó el torneo en 2010. La columna vertebral del equipo descansa en el bloque de Mamelodi Sundowns, con el centrocampista Teboho Mokoena como motor del juego y el portero y capitán Ronwen Williams como último recurso. El delantero del Burnley Lyle Foster liderará el ataque.

Con los dos equipos en el fondo de la tabla del Grupo A, el partido del 18 de junio en Atlanta tiene el peso de una final anticipada. A continuación, toda la información sobre cómo ver el encuentro en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Chequia llega al partido bajo las órdenes de Miroslav Koubek, aunque el cuerpo técnico no ha facilitado información oficial sobre bajas por lesión o sanción. Se esperan actualizaciones sobre el estado del plantel conforme se acerque el pitido inicial.

Sudáfrica, dirigida por Hugo Broos, afronta el partido con dos ausencias confirmadas. Sphephelo Sithole y Themba Zwane fueron expulsados en el debut ante México y no podrán participar en este encuentro. No hay información disponible sobre el once probable ni sobre otras bajas; cualquier novedad se añadirá antes del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones 13 S. Sithole

11 T. Zwane

Forma

Chequia suma tres victorias, una derrota y un empate en sus últimos cinco partidos, aunque el resultado más reciente es la caída ante Corea del Sur por 2-1 en la primera jornada del Mundial. Antes del torneo, el equipo encadenó victorias ante Guatemala (3-1) y Kosovo (2-1) en amistosos, además de sumar cuatro puntos en los dos últimos partidos de la fase de clasificación ante Dinamarca e Irlanda, con marcadores de 2-2 en ambos casos. En total, los checos han marcado diez goles y encajado siete en ese período.

Sudáfrica presenta un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. La derrota más reciente fue el 2-0 ante México en el arranque mundialista. Antes de eso, los Bafana Bafana vencieron a Jamaica (0-1) en un amistoso, empataron sin goles ante Nicaragua y cedieron dos empates consecutivos ante Panamá (1-2 y 1-1). El equipo de Broos ha marcado dos goles y encajado cuatro en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen registros de enfrentamientos previos entre Chequia y Sudáfrica en los datos disponibles. Este partido representa un duelo inédito entre ambas selecciones a nivel internacional.

Clasificación

En la tabla del Grupo A del Mundial 2026, Chequia ocupa la tercera posición y Sudáfrica cierra el grupo en cuarta plaza tras la primera jornada.