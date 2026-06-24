Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Copa del Mundo - Grupo A Mexico City Stadium

Cómo ver Chequia vs Mexico en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y transmisión en vivo para ver Chequia vs México se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Chequia y México se miden este miércoles 24 de junio en el Mexico City Stadium, en el cierre del Grupo A del Mundial de la FIFA 2026. El partido arranca a las 9:00 PM hora local, con El Tri ya clasificado y los checos jugándose la vida.

México llega a este duelo en una posición de privilegio. Javier Aguirre ha construido un equipo difícil de batir: dos victorias, cero goles en contra, seis puntos y el primer lugar del grupo asegurado. El triunfo 2-0 ante Sudáfrica en el Azteca y el 1-0 ante Corea del Sur en Guadalajara, con el gol decisivo de Luis Romo en el minuto 50, son la carta de presentación de un equipo que refleja la imagen de su técnico: ordenado, sólido y letal en la transición.

Para Chequia, el panorama es radicalmente distinto. El empate 1-1 ante Sudáfrica en Atlanta, con el gol de Michal Sadilek anulado por un penal tardío de Teboho Mokoena, dejó al equipo de Miroslav Koubek con apenas un punto. Una derrota esta noche significa eliminación directa. Una victoria los lleva a cuatro puntos y mantiene viva su clasificación, dependiendo del resultado paralelo entre Sudáfrica y Corea del Sur.

Patrik Schick y Adam Hlozek encabezan la amenaza ofensiva checa, mientras que Santiago Giménez y Julián Quiñones son los hombres de peligro de El Tri. Aguirre ha hablado de usar este partido para ganar ritmo de cara a la fase eliminatoria, aunque el ambiente en el Azteca no dejará espacio para la relajación.

El Mexico City Stadium será el escenario de un partido con lecturas muy distintas para cada equipo. México puede permitirse administrar, Chequia no puede permitirse nada que no sea ganar.

A continuación, toda la información sobre cómo ver Chequia vs México en vivo, incluyendo el canal de TV, las opciones de transmisión online y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Miroslav Koubek dispone de toda la plantilla para este decisivo partido. No hay lesionados ni suspendidos en el bando checo. El once proyectado sitúa a Matej Kovar bajo palos, con Robin Hranac, Ladislav Krejci y Tomas Holes en la línea defensiva. Vladimir Coufal y Michal Sadilek se esperan en las bandas, Vladimir Darida y Lukas Cerv en el centro del campo, y Alexandr Sojka y Adam Hlozek apoyando a Patrik Schick en ataque.

Javier Aguirre tampoco tiene bajas por lesión ni sanción. El once proyectado de México coloca a José Rangel en portería, con Jesús Gallardo, Johan Vásquez, Israel Reyes y Jorge Sánchez en defensa. Erik Lira, Brian Gutiérrez y Luis Romo forman el mediocampo, y Roberto Alvarado y Julián Quiñones flanquean a Santiago Giménez en la delantera. Se añadirán actualizaciones si hay cambios antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 14 D. Jurasek Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Chequia llega con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue el empate 1-1 ante Sudáfrica en el Mundial el 18 de junio, y antes de eso cayeron 2-1 ante Corea del Sur el 12 de junio. En los tres encuentros anteriores, ganaron 3-1 a Guatemala y 2-1 a Kosovo en amistosos previos al torneo, y empataron 2-2 con Dinamarca en la clasificación europea. En total, los checos marcaron siete goles y encajaron siete en esos cinco partidos.

El estado de forma de México es notablemente superior. El Tri ha ganado los cinco últimos partidos que ha disputado. La más reciente fue la victoria 1-0 ante Corea del Sur en el Mundial el 19 de junio, seguida del 2-0 ante Sudáfrica el 11 de junio. Antes del torneo, golearon 5-1 a Serbia, vencieron 1-0 a Australia y 2-0 a Ghana. México ha marcado once goles y no ha encajado ninguno en esa racha de cinco partidos, con portería a cero en todos los encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos directos entre Chequia y México en los últimos cinco partidos registrados. Este duelo del Grupo A en el Mexico City Stadium es el encuentro que figura en el historial disponible para este análisis.

Clasificación

En el Grupo A del Mundial 2026, México lidera la tabla con seis puntos tras dos jornadas. Chequia ocupa la tercera posición con un punto en dos partidos disputados.