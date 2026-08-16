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Liga Profesional - Jornada 5 16 ago 2026 - 19:15

Cómo ver Central Cordoba de Santiago vs Instituto en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Central Córdoba y Instituto se puede ver en vivo por televisión y por streaming. A continuación encontrás las opciones de canal de TV y transmisión en línea disponibles para este partido de la Liga Profesional.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Central Córdoba de Santiago recibe a Instituto en un duelo de la Liga Profesional argentina con implicancias directas en la tabla del Clausura Grupo A.

Lucas Pusineri conduce a un equipo que llega con dos victorias consecutivas en el torneo, resultados que le devolvieron confianza tras un tramo irregular. El triunfo ante Unión y la victoria frente a San Lorenzo marcaron un cambio de ritmo en el andar del equipo santiagueño.

Instituto, por su parte, llega a este compromiso con una racha notable: cuatro victorias en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Diego Flores ha logrado armar un bloque sólido que combina resultados y juego, y el equipo cordobés viaja con la confianza propia de quien sabe que está en un buen momento.

En la tabla del Clausura Grupo A, Instituto marcha segundo, mientras que Central Córdoba ocupa el cuarto puesto. La diferencia entre ambos en esa tabla convierte este partido en un encuentro con peso real en la lucha por las posiciones.

Los antecedentes recientes entre estos clubes son favorables a Instituto, que ganó 2-0 en el último cruce disputado en febrero de 2026. Central Córdoba buscará revertir esa tendencia jugando de local.

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Noticias del equipo y escuadras

Lucas Pusineri dirige a Central Córdoba de Santiago, aunque por el momento no hay información confirmada sobre lesiones ni suspensiones en el plantel local. El club no ha dado a conocer una formación probable y los detalles del equipo se actualizarán antes del pitazo inicial.

Diego Flores conduce a Instituto sin novedades confirmadas sobre bajas por lesión o sanción. Tampoco se ha publicado un once proyectado para este partido. Se esperan más precisiones a medida que se acerque la hora del encuentro.

Forma

Central Córdoba de Santiago llega con un registro de dos victorias, dos derrotas y una victoria adicional en sus últimos cinco partidos de la Liga Profesional, con un balance de 2W-1D-2L si se considera el conjunto completo. Su resultado más reciente fue un triunfo 2-1 ante Unión el 11 de agosto, al que precedió una victoria 1-0 sobre San Lorenzo. Antes de esa racha positiva, el equipo cayó ante Atlético Tucumán (0-2) y Gimnasia Mendoza (0-1).

Instituto acumula cuatro victorias en sus últimos cinco compromisos entre todas las competiciones, con una sola derrota ante Vélez Sarsfield (0-1) en ese período. El equipo cordobés ganó sus tres partidos más recientes en la Liga Profesional: 1-0 ante Gimnasia Mendoza el 9 de agosto, 1-0 frente a Lanús el 3 de agosto y 2-1 sobre Platense el 30 de julio. El conjunto de Flores ha mostrado solidez defensiva en sus últimas salidas.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar el 16 de febrero de 2026 en la Liga Profesional, con Instituto como local ganando 2-0. En el cruce anterior, disputado en septiembre de 2024, Central Córdoba se impuso 2-1 jugando en casa. De los últimos cinco partidos registrados entre ambos equipos, Instituto acumula tres victorias y Central Córdoba dos.

Clasificación

En la tabla del Clausura Grupo A, Instituto marcha segundo y Central Córdoba de Santiago se ubica cuarto. En el Apertura Grupo A, Instituto es octavo y Central Córdoba ocupa el puesto 12.