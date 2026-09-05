Central Cordoba de Santiago vs Independiente: Cómo ver el partido en vivo, noticias y hora de inicio

Central Córdoba de Santiago recibe a Independiente en la Liga Profesional, con ambos equipos buscando salir de una racha de resultados irregulares que los tiene lejos de las posiciones de privilegio en sus respectivos grupos. GOAL comparte todo lo que necesitas saber frente el partido.

Liga Profesional - Jornada 8 6 sept 2026 - 16:00

Cómo sintonizar el Central Cordoba de Santiago vs Independiente

El partido entre Central Córdoba de Santiago e Independiente se puede ver en vivo por televisión y streaming.

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Acerca del encuentro

El equipo de Sebastián Domínguez llega al partido con dos victorias en agosto frente a Unión y San Lorenzo, pero dos derrotas consecutivas ante Instituto y Tigre han frenado ese impulso. El empate sin goles ante Talleres en la última fecha dejó al equipo en el puesto 11 del Clausura Grupo A, una posición que no refleja las aspiraciones del club.

Independiente, dirigido por Jadson Viera, atraviesa un momento de mayor incertidumbre. Los de Avellaneda encadenaron tres derrotas en cuatro partidos antes de ganar 1-3 en Lanús el 17 de agosto, y el empate sin goles ante Independiente Rivadavia en la última jornada no aportó demasiada confianza. Ocupan el sexto lugar en el Clausura Grupo A.

La derrota por 0-3 ante Gimnasia Mendoza el 30 de agosto es el resultado más reciente de Independiente como visitante y refleja una fragilidad defensiva que Domínguez intentará explotar desde el primer minuto.

Central Córdoba tiene la ventaja de jugar en casa, pero su rendimiento como local no ha sido convincente en este tramo de la temporada. Domínguez necesita que su equipo encuentre solidez defensiva y mayor efectividad en ataque si quiere sumar de a tres.

Con puntos valiosos en juego para ambos en la tabla del Clausura, este partido tiene peso real para las aspiraciones de los dos clubes en lo que resta del torneo.

Noticias del equipo y escuadras

Sebastián Domínguez conduce a Central Córdoba de Santiago, aunque no hay información confirmada sobre lesionados ni suspendidos en el plantel local. Tampoco se ha publicado un once probable, y las novedades del equipo se actualizarán conforme se acerque el pitazo inicial.

Jadson Viera está al frente de Independiente para este partido. Al igual que su rival, el cuerpo técnico visitante no ha reportado bajas por lesión ni sanción, y no existe una alineación proyectada disponible por el momento. Se esperan novedades más cercanas al inicio del encuentro.

Forma

Central Córdoba de Santiago suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de Liga Profesional. Su resultado más reciente fue el empate 0-0 ante Talleres el 30 de agosto, mientras que las victorias ante Unión (2-1) y San Lorenzo (1-0) en los primeros días de agosto representan sus mejores actuaciones del período. Las derrotas ante Instituto (0-1) y Tigre (2-1) interrumpieron ese buen arranque. En total, el equipo de Domínguez marcó cinco goles y recibió seis en esos cinco encuentros.

Independiente registra una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. El triunfo 1-3 en Lanús el 17 de agosto fue el resultado más destacado, aunque la derrota por 0-3 ante Gimnasia Mendoza el 30 de agosto es su antecedente más inmediato. También cayeron 4-0 ante Atlético Tucumán en Copa. El equipo visitante ha mostrado una marcada irregularidad, con dificultades tanto para mantener la portería en cero como para generar volumen ofensivo sostenido.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes tuvo lugar el 28 de febrero de 2026 en la Liga Profesional, con Independiente ganando 2-0 como local. Antes de eso, los de Avellaneda también se impusieron 2-0 en casa el 1 de diciembre de 2024 en la misma competición. En los últimos cinco partidos entre ambos, Independiente acumula tres victorias frente a una de Central Córdoba, con un empate adicional en Copa. El único triunfo reciente del conjunto santiagueño fue un 0-1 de visitante en julio de 2023.

Clasificación

En el Clausura Grupo A, Independiente ocupa la sexta posición mientras que Central Córdoba de Santiago se ubica en el puesto 11. En el Apertura Grupo A, Independiente es quinto y Central Córdoba figura en el lugar 12.