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World Cup - Copa del Mundo - Grupo B BC Place Vancouver

Cómo ver Canadá vs Qatar en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Canadá y Qatar se puede seguir en directo a través de los canales de televisión y plataformas de streaming que se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Canadá y Qatar se miden en BC Place, Vancouver, en un duelo del Grupo B que podría definir el futuro de ambas selecciones en el Mundial 2026. Los anfitriones necesitan una victoria para consolidarse en la zona de clasificación, mientras que Qatar busca su primer triunfo en la historia de los Mundiales.

Los canadienses comenzaron su campaña con un empate 1-1 ante Bosnia y Herzegovina, un resultado que dejó sensaciones encontradas en un estadio que esperaba algo más. Jesse Marsch sabe que su equipo tiene la calidad para competir, con Alphonso Davies recuperado de su larga lesión y Jonathan David como referencia ofensiva desde la Juventus.

Qatar, por su parte, protagonizó uno de los momentos más comentados de la primera jornada. Boualem Khoukhi igualó en el minuto 94 ante Suiza para arrancar un empate 1-1 que generó polémica, tras una decisión arbitral que Gary Neville calificó públicamente como un ejemplo del comportamiento de "dictadura" de la FIFA. Los Marrones llegaron a este torneo habiendo clasificado por méritos propios por primera vez en su historia, después de superar la fase de playoffs de la AFC.

Bajo las órdenes de Julen Lopetegui, el técnico español que dirigió al Real Madrid y a la selección española, Qatar apuesta por la creatividad de Akram Afif y el olfato goleador de Almoez Ali, máximo artillero histórico de la selección. Sin embargo, los números recientes no acompañan: antes del torneo, los qataríes no habían ganado ninguno de sus últimos cinco partidos.

El contexto del grupo añade presión a este encuentro. Con Suiza y Bosnia y Herzegovina también en liza, cualquier tropiezo puede resultar decisivo. Canadá, como local en su propio país, no puede permitirse otro paso en falso si quiere asegurarse el pase a la siguiente ronda.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido, el horario de inicio y las últimas novedades de ambos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Canadá está dirigida por Jesse Marsch, aunque por el momento no hay información confirmada sobre lesiones ni sanciones en el equipo. Tampoco se ha publicado un once probable para este partido. Cualquier novedad se actualizará antes del inicio del encuentro.

Qatar llega a Vancouver bajo las órdenes de Julen Lopetegui, sin que se hayan confirmado bajas por lesión o suspensión hasta la fecha. El once titular previsto no ha sido anunciado oficialmente. Se añadirán actualizaciones conforme se acerque el pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Canadá llega a este partido con un balance de una victoria, cuatro empates y ninguna derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue el empate 1-1 ante Bosnia y Herzegovina en la primera jornada del Mundial, el 12 de junio. Antes del torneo, los canadienses igualaron 1-1 con Irlanda y empataron a cero con Túnez, aunque también vencieron 2-0 a Uzbekistán. En total, marcaron seis goles y encajaron cuatro en ese tramo de cinco partidos.

Qatar acumula un registro de cero victorias, dos empates y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. El empate 1-1 ante Suiza el 13 de junio fue su partido más reciente. Entre los resultados más negativos destaca la derrota 3-0 frente a Túnez en la Copa Árabe FIFA de diciembre de 2025. Los Marrones anotaron tres goles y encajaron seis en ese período, lo que refleja una fragilidad defensiva que Canadá querrá aprovechar.

Historial de Enfrentamientos Directos

CAN Último partidos QAT 1 Victoria 0 Empates 0 Victorias Catar 0 - 2 Canadá 2 Goles marcados 0 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

El único antecedente registrado entre estas dos selecciones es un amistoso disputado el 23 de septiembre de 2022, en el que Canadá venció 2-0 como visitante en Qatar. Ese resultado es la única referencia directa disponible entre ambos combinados, con una victoria para los canadienses y ninguna para los qataríes.

Clasificación

En el Grupo B de la Copa del Mundo, Canadá ocupa la segunda posición y Qatar es tercero tras la primera jornada de la fase de grupos.