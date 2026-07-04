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Cómo ver Canadá vs Marruecos en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Canadá y Marruecos podrá seguirse en directo a través de los canales y plataformas de streaming que se indican a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Canadá recibe a Marruecos en el Houston Stadium en lo que será el debut de ambas selecciones en los octavos de final de un Mundial. El partido, correspondiente a la Copa del Mundo 2026, promete ser uno de los cruces más exigentes de esta ronda eliminatoria.

Jesse Marsch lleva a su equipo a este territorio desconocido con la moral por las nubes tras la victoria agónica sobre Sudáfrica. Stephen Eustáquio, con su gol en el tiempo de descuento, fue el héroe en Los Ángeles y se ha convertido en el motor del equipo canadiense en este torneo.

Sin embargo, la ausencia de Alphonso Davies sigue pesando. El lateral del Bayern Munich no ha jugado un solo minuto en este Mundial tras su recaída física, aunque se habla de una posible aparición ante los marroquíes. La baja de Ismael Koné, con la pierna rota desde el partido ante Catar, es otra pérdida sensible para Marsch.

Marruecos llega con la confianza que solo da superar a los Países Bajos en los penaltis. Un gol de Issa Diop en el minuto 91 forzó la prórroga, y los Leones del Atlas se impusieron 3-2 en la tanda. La eliminación holandesa fue tan dolorosa que Ronald Koeman dimitió días después. Ismael Saibari, el hombre del momento tras sus tres goles en la fase de grupos y su reciente fichaje por el Bayern Munich, es la amenaza más clara del equipo de Mohamed Ouahbi.

El propio Marsch describió preparar este partido como una "pesadilla horrible y sangrienta", palabras que hablan por sí solas del respeto que le genera el rival. Canadá es el 29 del mundo; Marruecos, el 6. Los números dicen una cosa, pero el fútbol suele contar otra historia.

Para saber cómo y dónde seguir este partido en directo, a continuación encontrarás toda la información sobre canales de televisión y transmisión en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Jesse Marsch tiene a su disposición un once proyectado formado por Crepeau; Johnston, Cornelius, Bombito, Laryea; Saliba, Millar, Buchanan, Eustaquio; David y Oluwaseyi. No hay bajas confirmadas ni sanciones en la lista canadiense de cara a este partido, aunque la situación de Alphonso Davies se sigue monitorizando de cerca.

Por parte de Marruecos, Mohamed Ouahbi plantea un once probable con Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Diaz, Ounahi, El Khannouss; y Saibari. Los marroquíes tampoco presentan lesiones ni suspensiones confirmadas en este momento. Cualquier novedad en ambos equipos se actualizará antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Canadá suma dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos, con nueve goles a favor y tres en contra. Su resultado más reciente fue el triunfo 1-0 ante Sudáfrica el 28 de junio, con el tanto decisivo de Eustáquio en el descuento. Antes de ese partido, los canadienses habían goleado 6-0 a Catar y caído 2-1 ante Suiza en la fase de grupos.

Marruecos no ha perdido en sus últimos cinco encuentros, con tres victorias y dos empates. Su última salida fue el empate 1-1 con los Países Bajos el 30 de junio, partido que ganaron en la tanda de penaltis para avanzar a octavos. En la fase de grupos vencieron 4-2 a Haití y 1-0 a Escocia, empataron 1-1 con Brasil y cerraron la preparación con un 1-1 ante Noruega. Los Leones del Atlas han marcado ocho goles y encajado cinco en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

CAN Últimos partidos MAR 0 Victorias 0 Empates 2 Victorias Canadá 1 - 2 Marruecos

Marruecos 4 - 0 Canadá 1 Goles marcados 6 Partidos de más de 2.5 goles 2/2 Ambos equipos anotaron 1/2

Los dos equipos se han enfrentado en dos ocasiones. El encuentro más reciente tuvo lugar el 1 de diciembre de 2022 en la fase de grupos del Mundial de Catar, con victoria marroquí por 2-1. El único otro precedente registrado es un amistoso del 11 de octubre de 2016 en el que Marruecos ganó 4-0 como local. El balance histórico es de dos victorias para Marruecos y ninguna para Canadá.

Clasificación

Canadá concluyó la fase de grupos como segundo clasificado del Grupo B, mientras que Marruecos avanzó también como segundo del Grupo C.