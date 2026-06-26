Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Cabo Verde vs Arabia Saudí en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y transmisión en línea para este partido se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Cabo Verde y Arabia Saudí se enfrentan este 26 de junio en el Houston Stadium en el cierre del Grupo H del Mundial de la FIFA 2026, con los Tiburones Azules a un punto de escribir su nombre en la historia.

Los debutantes llegaron a esta cita con dos puntos tras empatar sin goles ante España y remontar para igualar 2-2 con Uruguay. Para una nación de apenas 525.000 habitantes, ese rendimiento frente a dos potencias del fútbol mundial resulta extraordinario.

El portero Vozinha, de 40 años, se convirtió en el símbolo emocional del torneo tras detener siete disparos ante España. El técnico Bubista ha construido un bloque defensivo sólido que ha demostrado ser difícil de romper, y sus jugadores saben que otro punto podría ser suficiente para clasificarse a la siguiente ronda si España derrota a Uruguay en el partido paralelo.

Arabia Saudí llega a Houston con sus opciones de clasificación prácticamente agotadas. El conjunto dirigido por Georgios Donis empató 1-1 con Uruguay en su estreno, pero cayó 4-0 ante España el 21 de junio, resultado que los dejó en el último lugar del grupo. Los Halcones Verdes necesitan ganar y que los resultados les acompañen para tener alguna posibilidad real de avanzar.

Salem Al-Dawsari, doble ganador del premio al Mejor Jugador Asiático del Año, sigue siendo el motor creativo de Arabia Saudí, mientras que el lateral derecho Saud Abdulhamid es el único integrante del plantel que juega fuera del país. El delantero Firas Al-Buraikan encabeza la línea ofensiva con la misión de dar vuelta la situación.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver Cabo Verde vs Arabia Saudí en vivo, incluyendo el canal de TV, las opciones de transmisión en línea y la hora de inicio del partido.

Noticias del equipo y escuadras

El técnico de Cabo Verde, Bubista, no ha reportado lesionados ni suspendidos de cara al partido. No se ha confirmado un once titular oficial, aunque se espera que el seleccionador mantenga una alineación similar a la que empató con Uruguay y resistió ante España. El once proyectado incluye a Vozinha; Joao Paulo, Steven Moreira, Roberto Lopes, Diney Borges; Ryan Mendes Da Graca, Jamiro Monteiro, Deroy Duarte, Kevin Lenini; Garry Rodrigues y Gilson Benchimol. Se añadirán actualizaciones conforme se acerque el pitido inicial.

Por parte de Arabia Saudí, el técnico Georgios Donis tampoco ha confirmado titulares ni ha comunicado nuevas bajas por lesión. El equipo llega a este partido con la necesidad de reaccionar tras la goleada encajada ante España, y Donis buscará una respuesta más comprometida de sus jugadores. El once proyectado apunta a: Mohammed Al Owais; Abdulelah Al Amri, Moteb Al-Harbi, Ali Lajami, Hassan Al Tambakti, Saud Abdulhamid; Mohammed Abu Al Shamat, Salem Mohammed Al-Dossari, Mohamed Kanno, Nasser Al-Dawsari; Firas Al-Buraikan. Se publicarán más novedades a medida que estén disponibles.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Cabo Verde acumula dos victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos, sin conocer la derrota. Su resultado más reciente fue el empate 2-2 ante Uruguay el 21 de junio, en el que remontaron para sumar un punto. Antes, igualaron 0-0 con España en su debut mundialista el 15 de junio. En los amistosos previos al torneo, golearon 3-0 a Bermuda y 3-0 a Serbia, y empataron 1-1 con Finlandia. En esos cinco partidos, los Tiburones Azules anotaron nueve goles y encajaron tres, con porterías a cero consecutivas ante España y Senegal que reflejan la solidez de su estructura defensiva.

El registro reciente de Arabia Saudí es más difícil de valorar positivamente. Sus últimos cinco partidos arrojan una victoria, dos empates y dos derrotas. El resultado más reciente fue la derrota 4-0 ante España el 21 de junio, la más abultada de su fase de grupos. Antes, empataron 1-1 con Uruguay en su primer partido del Mundial y vencieron 3-0 a Puerto Rico en un amistoso de preparación. Las derrotas ante España y Ecuador, junto al empate frente a Senegal, dan un balance de cuatro goles a favor y siete en contra en esos cinco encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cabo Verde y Arabia Saudí no tienen precedentes registrados en el conjunto de datos disponible. El duelo del Grupo H en Houston este 26 de junio será el primer encuentro entre ambas selecciones a nivel de fútbol senior.

Clasificación

En el Grupo H de la Copa del Mundo, Cabo Verde ocupa la tercera posición y Arabia Saudí la cuarta en la jornada final de la fase de grupos.