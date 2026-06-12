Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Copa del Mundo - Grupo C New York/New Jersey Stadium

Cómo ver Brazil vs Marruecos en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Para los aficionados en Argentina, el partido se puede ver en vivo a través de DIRECTV Sports Argentina, Telefe Argentina, DGO, mitelefe y Paramount+. A continuación encontrarás los canales y plataformas disponibles para seguir el encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Brasil y Marruecos se miden en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, en el arranque del Grupo C de la Copa del Mundo 2026. Es el debut mundialista de la Seleção bajo la dirección de Carlo Ancelotti, y el primer paso de los Leones del Atlas en su intento de superar la gesta histórica de Qatar 2022.

Brasil llega al torneo con una plantilla renovada y ambiciosa. Ancelotti, quien asumió el mando de la verde-amarela, ha encontrado en este grupo una mezcla de experiencia y explosividad ofensiva que el equipo necesitaba. La Seleção viene de tres victorias consecutivas en amistosos y buscará comenzar con buen pie en un Grupo C que no admite tropiezos tempranos.

Marruecos, por su parte, se presenta como uno de los equipos africanos más respetados del planeta. Los dirigidos por Mohamed Ouahbi han construido una identidad táctica sólida y llegan con la confianza de haber ganado tres de sus últimos cinco partidos de preparación, incluyendo una goleada 5-0 ante Burundi y un 4-0 frente a Madagascar.

El historial reciente entre ambas selecciones tiene un capítulo que los marroquíes recuerdan con orgullo: en marzo de 2023, Marruecos venció a Brasil 2-1 en un amistoso. Ese resultado sigue siendo la única referencia directa disponible entre los dos equipos en los últimos años.

En la tabla del Grupo C, Brasil figura como líder mientras Marruecos ocupa la tercera posición antes del inicio del torneo. Los dos equipos saben que este partido puede definir el rumbo de toda su campaña en la fase de grupos.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, los canales de televisión disponibles y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Brasil llega al partido con Carlo Ancelotti en el banquillo, aunque el cuerpo técnico no ha confirmado alineación titular, ni ha reportado bajas por lesión o suspensión de cara a este debut mundialista. Se espera que la información se complete en las horas previas al partido.

Marruecos, dirigido por Mohamed Ouahbi, tampoco ha presentado novedades oficiales sobre lesionados o suspendidos. Del mismo modo, el once probable no ha sido confirmado. Cualquier actualización relevante en la nómina se añadirá antes del inicio del encuentro.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Brasil llega al Mundial con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. La Seleção goleó a Panamá 6-2 y venció a Croacia 3-1 en amistosos de preparación, antes de superar a Egipto 2-1 en su último ensayo del 6 de junio. Su única derrota en ese tramo fue ante Francia por 2-1 en marzo. En total, Brasil marcó 13 goles y encajó 7 en esos cinco encuentros.

Marruecos presenta un registro de tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos. Los Leones del Atlas aplastaron a Burundi 5-0 y a Madagascar 4-0, y ganaron 2-1 ante Paraguay. Sus dos empates llegaron ante Ecuador (1-1) y ante Noruega (1-1) el 7 de junio, en el último partido antes del torneo. Marruecos anotó 13 goles y recibió 3 en ese período, una cifra que refleja solidez defensiva.

Historial de Enfrentamientos Directos

BRA Último partidos MAR 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Marruecos 2 - 1 Brazil 1 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El único antecedente reciente entre Brasil y Marruecos es el amistoso disputado el 25 de marzo de 2023, en el que Marruecos se impuso 2-1 como local. Ese resultado es el único disponible en el historial de los últimos años entre ambas selecciones, por lo que el partido del 13 de junio será una oportunidad para que Brasil revierta ese marcador en un escenario de máxima exigencia.

Clasificación

En la tabla del Grupo C de la Copa del Mundo, Brasil ocupa la primera posición y Marruecos se sitúa en el tercer puesto antes del inicio del torneo.