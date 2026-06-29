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Cómo ver Brazil vs Japan en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Brasil y Japón por el Mundial 2026 se puede ver en vivo a través de los canales y plataformas de streaming que se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Brasil y Japón se miden en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Houston Stadium, con la Seleção buscando dar un paso firme hacia las instancias decisivas del torneo bajo las órdenes de Carlo Ancelotti.

Brasil terminó primero en el Grupo C con siete puntos, y gran parte de ese rendimiento se explica por un Vinicius Junior que lleva cuatro goles en tres presentaciones. El delantero del Real Madrid está cumpliendo con la promesa que él mismo se había impuesto antes del torneo.

Pero la Seleção no llega sin ruidos. Una queja formal ante la FIFA por un gol anulado a Vinicius frente a Escocia generó debate extracancha, y las dudas sobre la profundidad del plantel más allá de su figura siguen sin resolverse del todo.

Japón llega a Houston como un equipo compacto y bien organizado. Los Samurai Azul terminaron segundos en el Grupo F con dos victorias y un empate, y ya demostraron en la fase de grupos que pueden hacerle frente a rivales de mayor jerarquía, incluido un empate 2-2 ante Países Bajos.

La baja de Takefusa Kubo por lesión es un golpe para Hajime Moriyasu, pero Japón ha construido un equipo con solidez colectiva genuina. Su victoria 4-0 sobre Túnez mostró eficiencia clínica, y el empate ante Suecia fue suficiente para asegurar la clasificación.

Un duelo entre el talento individual de Brasil y la disciplina táctica de Japón que promete ser uno de los partidos más atractivos de esta fase. A continuación, toda la información para seguirlo en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Carlo Ancelotti no podrá contar con Raphinha, quien se encuentra lesionado y queda fuera del once probable de Brasil. El técnico italiano dispone de Alisson Becker en el arco, una línea defensiva de cuatro con Gabriel, Marquinhos, Danilo y Douglas Santos, y un mediocampo formado por Lucas Paquetá, Casemiro y Bruno Guimarães. En ataque, el once proyectado incluye a Rayan, Vinicius Junior y Matheus Cunha. No hay suspendidos en la Seleção.

Por el lado de Japón, Hajime Moriyasu afronta la ausencia de Takefusa Kubo por lesión. El once probable sitúa a Zion Suzuki bajo los palos, con Takehiro Tomiyasu, Ko Itakura, Hiroki Ito y Daizen Maeda en defensa, y Yukinari Sugawara, Keito Nakamura, Daichi Kamada, Ritsu Doan, Ao Tanaka y Ayase Ueda completando el equipo. No hay suspendidos registrados. Se agregarán novedades si hay cambios antes del pitazo inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 11 Raphinha Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Brasil llega con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue un triunfo 3-0 ante Escocia el 24 de junio, que confirmó el primer puesto en el Grupo C. Antes de eso, la Seleção empató 1-1 con Marruecos y venció 3-0 a Haití en la fase de grupos. En los amistosos previos al torneo, golearon 6-2 a Panamá y derrotaron 2-1 a Egipto, acumulando 15 goles a favor y cuatro en contra en ese tramo de cinco partidos.

Japón suma tres victorias y dos empates en sus últimos cinco compromisos. El más reciente fue el 1-1 ante Suecia el 25 de junio, que les aseguró el segundo lugar en el Grupo F. Antes habían goleado 4-0 a Túnez y empatado 2-2 con Países Bajos en el debut. En los amistosos previos al Mundial, los Samurai Azul vencieron 1-0 a Islandia y 1-0 a Inglaterra. En ese ciclo de cinco partidos, Japón marcó ocho goles y recibió cuatro.

Historial de Enfrentamientos Directos

El antecedente más reciente entre ambas selecciones fue un amistoso disputado el 14 de octubre de 2025, cuando Japón venció a Brasil 3-2 en casa, el triunfo más reciente de los nipones sobre la Seleção. Antes de ese resultado, Brasil había ganado cuatro encuentros consecutivos ante Japón, incluyendo un 1-0 en junio de 2022 y un 3-1 en noviembre de 2017. En los últimos cinco duelos, Brasil acumula tres victorias por una de Japón.

Clasificación

En la tabla del torneo, Brasil cerró la fase de grupos como líder del Grupo C, mientras que Japón avanzó desde el segundo lugar del Grupo F.