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Copa Sudamericana
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Boca Juniors vs Vasco da Gama: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Boca Juniors vs Vasco da Gama
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Cómo ver el partido de Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Vasco da Gama, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Boca Juniors vs Vasco da Gama en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Boca Juniors y Vasco da Gama se puede seguir en directo a través de las plataformas listadas a continuación. Consulta las opciones disponibles según tu región.

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Boca Juniors recibe a Vasco da Gama en un duelo de Copa Sudamericana que enfrenta a dos clubes con trayectorias bien distintas en las últimas semanas.

El conjunto de Rodolfo Arruabarrena llega a este partido tras empatar 2-2 ante Instituto en la Liga Profesional, un resultado que frenó una racha de tres victorias consecutivas. Boca sigue siendo un equipo con peso en la competición continental y buscará recuperar sensaciones en casa.

Vasco da Gama, dirigido por Pedro Emanuel, atraviesa un momento de forma notable. Los cariocas vienen de empatar 0-0 ante Remo en el Brasileirao, pero ese resultado llega después de victorias ante Botafogo RJ, Coritiba y Gremio, lo que refleja una solidez que no debe subestimarse.

En la tabla del Grupo G de la Copa Sudamericana, Vasco ocupa la segunda posición, lo que le da un margen ajustado pero real para seguir aspirando al pase de ronda. Boca, por su parte, necesita sumar para no perder terreno en la lucha por la clasificación.

El historial reciente entre ambos no está disponible en detalle, pero el contexto del partido habla por sí solo: dos clubes de peso continental con motivaciones claras y equipos en construcción durante la recta final del año.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Boca Juniors contra Vasco da Gama alineaciones

4-3-3
Boca Juniors crest
Boca Juniors
BOC
page.match.formation.title
Vasco da Gama crest
Vasco da Gama
VAS
4-1-4-1
Álvaro MonteroÁlvaro Monteroteam-logoL. Lozanoteam-logoF. Herrerateam-logoL. Blancoteam-logoL. Di Lolloteam-logoW. Alarconteam-logoS. Ascacibarteam-logoM. Delgadoteam-logoL. FloresC. PalaciosC. PalaciosE. ValenciaE. Valenciateam-logoLeo Jardimteam-logoR. RenanCuiabanoCuiabanoteam-logoA. Saldiviateam-logoP. HenriqueAndrés GómezAndrés Gómezteam-logoThiago Mendesteam-logoS. Sosateam-logoA. Lescanoteam-logoAdsonteam-logoB. Duarte
Vasco da Gama crest
Vasco da Gama
VAS
4-3-3
Boca Juniors

Once inicial

Vasco da Gama

Suplentes

Manager

  • R. Arruabarrena
  • P. Emanuel

Rodolfo Arruabarrena no cuenta con información confirmada sobre bajas o sanciones en el plantel de Boca Juniors de cara a este partido. No se ha publicado un once probable y los detalles del equipo se actualizarán antes del inicio del encuentro.

En el lado visitante, Pedro Emanuel tampoco tiene novedades confirmadas sobre lesionados o suspendidos en Vasco da Gama. La alineación probable no ha sido facilitada y se esperan actualizaciones a medida que se acerque el pitido inicial.

Forma

BOC

BOC - Formulario

SAP
D1-1
SAN
W0-2
RAC
W2-3
UNI
W3-0
INS
D2-2
Gol marcado (encajado)
11/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
VAS

VAS - Formulario

GRE
W1-2
SFE
W2-0
COR
W5-0
BRJ
W1-2
REM
D0-0
Gol marcado (encajado)
11/2
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Boca Juniors llega a este partido con un registro de tres victorias y dos empates en sus últimos cinco compromisos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue el empate 2-2 ante Instituto en la Liga Profesional, que rompió una serie de tres triunfos seguidos. Entre sus victorias destacan el 3-0 ante Unión y el 0-2 en el campo de San Lorenzo. En total, Boca marcó nueve goles y encajó cuatro en esos cinco partidos.

Vasco da Gama presenta cuatro victorias y un empate en sus últimas cinco salidas. El empate más reciente, 0-0 ante Remo en el Brasileirao, llegó tras el triunfo 1-2 sobre Botafogo RJ y la goleada 5-0 ante Coritiba. Los brasileños también se impusieron 2-0 al Santa Fe en Copa Sudamericana y ganaron 1-2 en el campo del Gremio en liga. Vasco anotó diez goles y no perdió ningún partido en este tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos de enfrentamientos directos entre Boca Juniors y Vasco da Gama no están disponibles en este momento. No es posible ofrecer un resumen del historial reciente entre ambos clubes.

Clasificación

En el Grupo G de la Copa Sudamericana, Vasco da Gama ocupa la segunda posición, lo que convierte este partido en un encuentro con implicaciones directas en la lucha por la clasificación para la siguiente ronda.

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