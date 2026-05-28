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Cómo ver Boca Juniors vs Universidad Catolica en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede ver en Argentina a través de Disney+ Premium. A continuación encontrás el canal de TV y las opciones de transmisión en vivo disponibles para este partido de Copa Libertadores.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Boca Juniors recibe a Universidad Católica en un partido del Grupo D de la Copa Libertadores. El conjunto xeneize necesita sumar de a tres para no comprometer su clasificación, mientras que los chilenos llegan con la confianza de haber ganado el duelo anterior entre ambos equipos en esta misma competencia.

Boca atraviesa un momento delicado. El equipo de Claudio Ubeda acumula tres derrotas en sus últimos cinco partidos, incluyendo caídas ante Cruzeiro y Barcelona SC en la Libertadores, y una derrota ante Huracán en la Liga Profesional que encendió las alarmas en La Bombonera. El empate 1-1 frente a Cruzeiro la semana pasada fue apenas un respiro.

Universidad Católica, en cambio, llega con otro ánimo. El equipo dirigido por Daniel Oscar Garnero viene de ganarle 2-0 a Barcelona SC en la Copa Libertadores el 22 de mayo, resultado que reforzó su posición en lo más alto del Grupo D. Los chilenos son líderes del grupo y no piensan ceder ese lugar.

La historia reciente entre ambos favorece a los visitantes. En el partido de ida de esta misma fase, jugado en Santiago el 8 de abril, Universidad Católica se impuso 1-2 ante Boca Juniors. Para los xeneices, esta noche es una oportunidad de revancha y, sobre todo, de mantenerse vivos en la competencia continental.

Boca sabe que perder en casa podría ser un golpe difícil de remontar. La presión del público de La Bombonera será un factor, pero los números recientes obligan a la cautela. Universidad Católica, líder del grupo, tiene razones para creer que puede repetir la hazaña.

A continuación, toda la información para seguir el partido en vivo: canal de televisión, opciones de streaming y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Claudio Ubeda conduce a Boca Juniors sin que el club haya confirmado novedades sobre el plantel disponible. No hay información oficial sobre lesionados ni suspendidos, y tampoco se ha dado a conocer un once probable. Se esperan actualizaciones a medida que se acerque el pitazo inicial.

Del lado visitante, Daniel Oscar Garnero tampoco ha presentado novedades sobre bajas o sanciones en Universidad Católica. El equipo chileno llega sin confirmación de alineación titular. Cualquier información adicional será incorporada antes del comienzo del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Boca Juniors llega al partido con un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Cruzeiro en la Copa Libertadores el 20 de mayo, tras haber caído 1-0 ante Barcelona SC en esa misma competencia. En la Liga Profesional también perdieron 2-3 ante Huracán. En total, el equipo xeneize marcó cinco goles y recibió siete en ese tramo, una cifra que refleja la fragilidad defensiva del momento.

Universidad Católica presenta un panorama más sólido: tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su triunfo más reciente fue el 2-0 ante Barcelona SC en la Copa Libertadores el 22 de mayo. Antes de eso, habían empatado 0-0 con Cruzeiro y ganado 0-2 ante Deportes Limache en la Primera División chilena. La única derrota en ese período fue 1-2 ante Colo Colo el 24 de mayo. Los chilenos han mostrado solidez en lo continental, con cuatro goles a favor y solo dos en contra en sus últimos cinco encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre estos dos clubes es breve pero elocuente. El último antecedente es el más cercano y el más relevante: el 8 de abril de 2026, Universidad Católica venció 1-2 a Boca Juniors en Santiago en el marco de esta misma Copa Libertadores. Antes de ese encuentro, hay que remontarse a la Copa Sudamericana 2005, donde Boca ganó 0-1 en Santiago y empató 2-2 como local. En los tres partidos registrados, Boca suma una victoria y un empate, mientras que Universidad Católica tiene una victoria, con seis goles en total entre ambos equipos.

Clasificación

En el Grupo D de la Copa Libertadores, Universidad Católica marcha como líder, mientras que Boca Juniors se ubica en la tercera posición.