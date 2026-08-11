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Copa Sudamericana - 1/8 11 ago 2026 - 18:00

Cómo ver Boca Juniors vs Recoleta en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Boca Juniors y Recoleta podrá seguirse en vivo a través de DIRECTV Sports Argentina. A continuación encontrarás las opciones disponibles para ver el encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Boca Juniors recibe a Recoleta en la Copa Sudamericana, un compromiso continental que el conjunto xeneize no puede permitirse descuidar en su camino dentro del torneo.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega al partido con sensaciones mixtas. Tras ganar dos veces seguidas a O'Higgins en la fase de grupos, Boca cedió terreno en la Liga Profesional con una derrota ante Deportivo Riestra, aunque recuperó el paso con un empate ante Newell's y un triunfo sobre Estudiantes.

Recoleta, por su parte, llega desde Paraguay con un momento de forma positivo. El conjunto dirigido por Jorge González viene de dos victorias consecutivas en la División Profesional y guarda un recuerdo alentador en esta Copa Sudamericana: ya le ganó a San Lorenzo en la fase anterior.

El cuadro paraguayo ocupa el primer puesto del Grupo D, lo que convierte este duelo en un examen real para las aspiraciones de Boca en el certamen continental.

La Bombonera, cuando está encendida, puede ser el factor diferencial. Pero Recoleta no viene a Buenos Aires a especular, y eso promete un partido con intensidad desde el primer minuto.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

En el bando local, Rodolfo Arruabarrena conduce a Boca Juniors sin que se hayan confirmado lesiones ni suspensiones de cara a este partido. Por el momento no se dispone de un once probable oficial, y cualquier novedad se actualizará conforme se acerque el horario del partido.

En el caso de Recoleta, Jorge González tampoco registra bajas confirmadas ni sanciones en su plantilla. Del mismo modo, no hay alineación probable disponible y la información se completará antes del inicio del encuentro.

Forma

Boca Juniors acumula un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo 1-0 ante Estudiantes en la Liga Profesional, repitiendo el mismo marcador que ya le había dado victorias sobre O'Higgins en dos ocasiones dentro de esta Copa Sudamericana. En el debe queda la caída por 3-0 ante Deportivo Riestra. En total, el equipo marcó cinco goles y encajó cinco en ese período.

Recoleta presenta un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El conjunto paraguayo ganó su partido más reciente 1-3 ante Rubio Ñú en la División Profesional, y días antes había remontado para vencer 3-2 al Nacional Asunción. Su única derrota en este tramo fue una abultada caída 4-1 ante Libertad. En total, el equipo anotó nueve goles y recibió ocho.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no incluyen enfrentamientos directos previos entre Boca Juniors y Recoleta, por lo que no es posible establecer un historial de resultados entre ambos clubes.

Clasificación

En el Grupo D de la Copa Sudamericana, Recoleta ocupa la primera posición. La clasificación de Boca Juniors en el grupo no está disponible en los datos actuales.