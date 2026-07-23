Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Boca Juniors vs O'Higgins en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Boca Juniors y O'Higgins se puede ver en directo a través de los canales y plataformas de streaming que se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Boca Juniors recibe a O'Higgins en el Grupo C de la Copa Sudamericana, con ambos clubes buscando puntos que definan su continuidad en el torneo continental.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena llega a este partido con resultados dispares. Su triunfo más reciente fue una victoria por 2-0 ante Sarmiento en la Copa Argentina el 17 de julio, pero ese resultado llegó tras una racha difícil en la Copa Libertadores que incluyó derrotas ante Universidad Católica y Barcelona SC.

O'Higgins, dirigido por Lucas Bovaglio, llega a Buenos Aires con confianza. Los chilenos vienen de dos victorias consecutivas: un contundente 4-1 ante Colo Colo y un 2-1 ante Unión Española, lo que los ubica actualmente en el segundo puesto del Grupo C.

Para Boca, jugar en La Bombonera en competición continental siempre implica una presión particular. Sus hinchas exigen resultados, y el equipo necesita una actuación sólida para reencauzar una campaña que ha sido irregular en distintos frentes.

O'Higgins no viaja a Argentina como mero espectador. Con nueve goles anotados en sus últimos cinco partidos y una dinámica positiva, el conjunto chileno tiene argumentos reales para competir.

Para saber cómo ver este partido de la Copa Sudamericana en directo, incluyendo el canal de TV y las opciones de streaming, sigue leyendo.

Noticias del equipo y escuadras

Boca Juniors, bajo las órdenes de Rodolfo Arruabarrena, no registra bajas por lesión ni sanciones confirmadas de cara a este encuentro. No se ha publicado un once probable y la información del plantel se actualizará cuando esté disponible.

En el caso de O'Higgins, el técnico Lucas Bovaglio tampoco presenta ausencias reportadas por lesión o suspensión. Al igual que su rival, el equipo chileno aún no ha confirmado su alineación titular, y los detalles del plantel se irán añadiendo conforme se acerque el pitido inicial.

Forma

Boca Juniors acumula un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue el triunfo por 2-0 ante Sarmiento el 17 de julio en la Copa Argentina, que cortó una racha de tres caídas consecutivas. Esas derrotas llegaron ante Universidad Católica (1-0), Huracán (3-2) y Barcelona SC (1-0), con un empate 1-1 ante Cruzeiro en la Copa Libertadores entre medias. En total, el equipo xeneize anotó cinco goles y recibió seis en ese tramo.

O'Higgins presenta un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco compromisos, todos en competición de copa chilena. Su mejor actuación fue la goleada 4-1 ante Colo Colo el 3 de julio, seguida de un 2-1 ante Unión Española dos días después. Su única derrota en este período fue ante el propio Colo Colo, por 3-2, el 25 de junio. Los chilenos marcaron nueve goles y encajaron seis en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos previos entre Boca Juniors y O'Higgins. Este apartado se actualizará si se dispone de información histórica sobre los cruces entre ambos clubes.

Clasificación

En el Grupo C de la Copa Sudamericana, O'Higgins ocupa actualmente la segunda posición. La ubicación de Boca Juniors en la tabla no está confirmada en los datos disponibles.