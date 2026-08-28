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Liga Profesional - Jornada 7 28 ago 2026 - 20:30

Cómo ver Boca Juniors vs Lanús en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Boca Juniors y Lanús por la Liga Profesional se puede ver en vivo por TNT Sports Argentina y Max Argentina. A continuación encontrás las opciones de transmisión disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Boca Juniors recibe a Lanús en la Liga Profesional argentina, en un partido que tiene implicancias directas para ambos clubes en la tabla de posiciones.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena llega a este duelo sin haber podido ganar en sus últimas tres presentaciones en el torneo local. Los empates ante Racing Club y Platense, sumados al que precedió ante Vélez Sarsfield, muestran a un Boca que no encuentra regularidad en el campeonato, aunque la Copa Sudamericana le ha dado cierto respiro con dos victorias consecutivas ante Recoleta.

Lanús, por su parte, atraviesa un momento delicado bajo la conducción de Mauricio Pellegrino. El Granate acumula tres derrotas en sus últimas cuatro presentaciones en la Liga Profesional, incluyendo una caída ante Independiente que complicó su panorama en el certamen.

En el historial reciente, los antecedentes juegan a favor del visitante. Lanús ganó en su cancha en el último cruce disputado en marzo de 2026, cuando superó a Boca por 3 a 0 en condición de local, aunque eso fue con los roles invertidos respecto a este partido.

En la tabla del Apertura, Boca ocupa la segunda posición del Grupo A, lo que convierte este partido en una oportunidad para consolidarse. Lanús aparece quinto en el mismo grupo y necesita sumar para no alejarse de los puestos de privilegio.

A continuación, toda la información para seguir el partido en vivo por televisión y streaming.

Noticias del equipo y escuadras

Boca Juniors es dirigido por Rodolfo Arruabarrena. Por el momento no hay información confirmada sobre lesiones ni suspensiones en el plantel xeneize, y el entrenador no ha dado a conocer un once probable. Los datos se actualizarán a medida que se acerque el inicio del partido.

En Lanús, Mauricio Pellegrino tampoco cuenta con novedades oficiales sobre bajas por lesión o sanción. El Granate no ha publicado un equipo probable y se espera más información en las horas previas al encuentro.

Forma

Boca Juniors registra un balance de una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Racing Club en la Liga Profesional el 24 de agosto. En ese tramo también acumula dos triunfos en la Copa Sudamericana ante Recoleta, con marcadores de 4-0 y 3-1. En el plano local, los tres empates consecutivos reflejan una irregularidad que el equipo no ha podido resolver.

Lanús llega con un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de Liga Profesional. Su partido más reciente fue un empate 1-1 ante Argentinos Juniors el 25 de agosto. La única victoria en ese período fue un contundente 3-0 ante Talleres, pero las caídas ante Independiente por 3-1 y ante Instituto por 1-0 marcan una racha negativa que pesa sobre el equipo de Pellegrino.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre estos clubes se disputó el 5 de marzo de 2026 en la Liga Profesional, con Lanús como local y Boca Juniors como visitante: el resultado fue 3-0 a favor del Granate. En los últimos cinco duelos directos, Lanús ganó dos, Boca ganó uno y hubo dos empates. Entre esos resultados figura también la victoria de Lanús por 1-0 en noviembre de 2024 y el empate sin goles de mayo de 2025.

Clasificación

En el Apertura, Boca Juniors marcha segundo en el Grupo A y Lanús se ubica quinto en el mismo grupo. En el Clausura, ambos equipos comparten la octava posición del Grupo A.