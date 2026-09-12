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Liga Profesional - Jornada 9 11 sept 2026 - 20:30

Cómo ver Boca Juniors vs Central Cordoba de Santiago en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y streaming en vivo para seguir Boca Juniors vs Central Córdoba de Santiago están disponibles a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Boca Juniors recibe a Central Córdoba de Santiago en La Bombonera por la Liga Profesional, con Rodolfo Arruabarrena buscando consolidar una racha positiva que atraviesa todas las competiciones.

El Xeneize llega en un momento de confianza. La victoria 1-0 sobre São Paulo en la Copa Sudamericana el 9 de septiembre, sumada al empate 2-2 ante Gimnasia Mendoza en el torneo local, confirma que el equipo no conoce la derrota en sus últimos cinco partidos. La Bombonera, siempre intimidante, será un factor clave para sostener ese ritmo.

Boca ocupa la octava posición en el Grupo A del Clausura, con margen para escalar si logra sumar de a tres este jueves. El calendario cargado entre liga y copa exige rotaciones, pero en casa y ante un rival en caída, Arruabarrena tendrá sus opciones más claras.

Central Córdoba llega en una situación muy distinta. Sebastián Domínguez no ha podido frenar una racha de tres derrotas en los últimos cinco partidos de liga, la más reciente un 0-1 ante Independiente el 6 de septiembre. El equipo viaja a Buenos Aires desde el puesto 13 del Clausura Grupo A, con urgente necesidad de puntos.

Los antecedentes no ayudan al visitante: Boca ganó el último cruce entre ambos, un 2-1 como visitante en Santiago del Estero en mayo de 2026. La historia reciente favorece claramente al local.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el canal de televisión, el horario de inicio y las últimas novedades de los equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Rodolfo Arruabarrena no tiene bajas confirmadas por lesión o suspensión para este partido. No se ha publicado un once probable, y las novedades del plantel se actualizarán antes del pitazo inicial.

Sebastián Domínguez tampoco registra lesionados ni suspendidos confirmados en Central Córdoba de Santiago. No se ha dado a conocer alineación tentativa, y se esperan actualizaciones a medida que se acerque el encuentro.

Forma

Boca Juniors acumula tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, sin ninguna derrota en ese tramo. Su resultado más reciente fue el triunfo 1-0 sobre São Paulo en la Copa Sudamericana el 9 de septiembre, mientras que el empate 1-1 ante Racing Club y el 2-2 frente a Gimnasia Mendoza en liga muestran cierta irregularidad ofensiva. El Xeneize marcó cinco goles y recibió tres en esos cinco compromisos.

Central Córdoba de Santiago registra una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de Liga Profesional. El último resultado fue una derrota 0-1 ante Independiente el 6 de septiembre, precedida por el empate sin goles frente a Talleres. El único triunfo en la serie fue el 2-1 como visitante ante Unión. El equipo convirtió tres goles y recibió cuatro en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El cruce más reciente entre estos clubes se disputó el 2 de mayo de 2026 en la Liga Profesional, con Boca Juniors ganando 2-1 como visitante en el estadio de Central Córdoba. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, Boca acumula tres victorias, ninguna derrota para Central Córdoba y dos empates, con un historial que favorece claramente al conjunto de La Bombonera.

Clasificación

En el Clausura Grupo A, Boca Juniors marcha octavo y Central Córdoba de Santiago es decimotercero. En el Apertura Grupo A, Boca ocupa el segundo lugar mientras que Central Córdoba figura duodécimo.