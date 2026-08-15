Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga Profesional - Jornada 5 15 ago 2026 - 18:00

Cómo ver Belgrano vs Independiente Rivadavia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Belgrano e Independiente Rivadavia se puede ver en vivo a través de Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina. Las opciones de canal de TV y streaming en línea se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Belgrano recibe a Independiente Rivadavia en un duelo de la Liga Profesional argentina con implicaciones directas en la tabla del Grupo B. Los cordobeses buscan consolidar su posición en casa, mientras el conjunto mendocino llega con la confianza de un campañón continental.

Bajo la conducción de Ricardo Zielinski, Belgrano viene de una victoria importante ante Banfield que cortó una racha irregular. Antes de ese triunfo, los celestes habían empatado con Tigre y caído ante Argentinos Juniors, lo que muestra un equipo con potencial pero con altibajos que debe resolver.

Independiente Rivadavia, dirigido por Alfredo Berti, atraviesa un momento de doble exigencia. El conjunto mendocino viene de igualar sin goles ante Fluminense en la Copa Libertadores, resultado que suma en su campaña continental, y llega a este partido con la cabeza puesta en mantener su solidez defensiva.

En la Liga Profesional, Rivadavia ganó sus dos últimos compromisos ligueros ante Estudiantes de Río Cuarto y Huracán, lo que demuestra que el equipo de Berti sabe administrar el desgaste de competir en dos frentes.

El historial reciente entre ambos favorece claramente al visitante. Independiente Rivadavia no ha perdido en sus últimos cuatro enfrentamientos de liga frente a Belgrano, acumulando victorias y empates que le dan una ventaja psicológica de cara a este partido.

En la tabla del Apertura Grupo B, Rivadavia marcha primero y Belgrano quinto, lo que convierte este encuentro en una oportunidad para los locales de recortar distancias y una prueba de fuego para el liderato visitante.

A continuación encontrarás toda la información sobre canal de TV, streaming en línea y horario de inicio para seguir el partido en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Belgrano, dirigido por Ricardo Alberto Zielinsky, no cuenta con información confirmada sobre lesionados ni suspendidos de cara a este partido. Tampoco se ha publicado un once probable, por lo que los datos se actualizarán a medida que se acerque el pitido inicial.

Independiente Rivadavia, bajo las órdenes de Alfredo Berti, llega en la misma situación: sin novedades confirmadas sobre bajas por lesión o sanción, y sin once proyectado disponible por el momento. La información del equipo se completará antes del inicio del encuentro.

Forma

Belgrano acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria 2-0 ante Banfield en la Liga Profesional el 10 de agosto, y también se impusieron 2-1 a Rosario Central el 23 de julio. El único tropiezo en ese tramo fue la derrota 1-0 ante Argentinos Juniors el 1 de agosto. Los celestes marcaron seis goles y encajaron cuatro en ese período.

Independiente Rivadavia registra dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue un empate 0-0 ante Fluminense en la Copa Libertadores el 11 de agosto. En liga, el equipo mendocino ganó 2-1 ante Estudiantes de Río Cuarto el 8 de agosto y también se impuso 2-1 a Huracán el 30 de julio. Su única derrota en ese tramo fue el 2-1 ante Sarmiento el 3 de agosto. Rivadavia anotó cuatro goles y concedió dos en sus cuatro compromisos ligueros de ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 15 de febrero de 2026 en la Liga Profesional, con Independiente Rivadavia como local y Belgrano ganando 1-0. Antes de ese resultado, los dos clubes igualaron 0-0 en julio de 2025 en Mendoza. Revisando los últimos cinco cruces, Belgrano suma dos victorias, incluida una por 3-0 como local en febrero de 2025 y una por 2-0 ante Rivadavia en Copa en abril de 2023, mientras que Independiente Rivadavia también cosechó un triunfo y la serie incluye un empate. El historial reciente refleja una rivalidad equilibrada con resultados ajustados en los enfrentamientos de liga.

Clasificación

En el Clausura Grupo B, ambos equipos comparten la cuarta posición. En el Apertura Grupo B, Independiente Rivadavia lidera la tabla en el primer puesto, mientras que Belgrano se ubica quinto.