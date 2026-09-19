Belgrano recibe a Estudiantes de Río Cuarto en un partido de la Liga Profesional que llega en un momento delicado para ambos equipos. El conjunto cordobés de Ricardo Alberto Zielinsky necesita sumar de a tres para no perder terreno en el Grupo B del Clausura. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Liga Profesional - Jornada 10 20 sept 2026 - 18:15

Cómo sintonizar el Belgrano vs Estudiantes de Rio Cuarto

El partido entre Belgrano y Estudiantes de Río Cuarto se puede ver en vivo a través de Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina. Los detalles de acceso a ambos servicios se encuentran a continuación.

Cómo ver en el extranjero con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Acerca del encuentro

Belgrano atraviesa una racha sin victorias que empieza a pesar. El equipo no ganó en sus últimos tres partidos de liga, acumulando empates ante Huracán y Atlético Tucumán antes de caer ante Defensa y Justicia. La falta de contundencia es un problema que Zielinsky debe resolver cuanto antes.

Estudiantes de Río Cuarto llega en un estado aún más comprometido. Ruben Forestello no logra encontrar la fórmula para torcer una racha negativa: su equipo no ganó ninguno de sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, con tres derrotas incluidas en ese tramo.

Para el conjunto visitante, el partido en Córdoba representa una oportunidad extraña: enfrentar a un rival que tampoco está en su mejor momento. Sin embargo, los antecedentes recientes no juegan a su favor y la diferencia de nivel entre ambos planteles es un factor difícil de ignorar.

Belgrano, pese a sus dificultades, juega en casa y con la obligación de ganar para no alejarse de los primeros puestos del grupo. Una derrota o un nuevo empate complicaría seriamente sus aspiraciones en el Clausura.

Noticias de los equipos y escuadras

Belgrano está dirigido por Ricardo Alberto Zielinsky, aunque por el momento no hay información confirmada sobre el once probable, lesionados ni suspendidos. Las novedades del plantel se actualizarán a medida que se acerque el inicio del partido.

Estudiantes de Río Cuarto, bajo las órdenes de Ruben Forestello, tampoco tiene confirmados datos sobre bajas ni el equipo titular. Se esperan más detalles del plantel visitante antes del pitazo inicial.

Forma

Belgrano llega al partido con un registro de cero victorias, tres empates y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. Su partido más reciente en la Liga Profesional fue el empate 1-1 ante Sarmiento el 13 de septiembre, resultado que extendió una racha sin triunfos que ya incluye igualdades ante Huracán y Atlético Tucumán, además de la derrota 2-1 frente a Defensa y Justicia. En Copa Argentina, también cayó 1-0 ante Racing Club. El equipo suma apenas dos goles a favor en los últimos cuatro partidos de liga, una cifra que refleja sus dificultades para convertir.

Estudiantes de Río Cuarto no ganó ninguno de sus últimos cinco partidos, con dos empates y tres derrotas. La derrota más reciente fue 2-1 ante Instituto el 15 de septiembre, y antes había caído 2-0 ante Sarmiento el 4 de septiembre. Los empates ante Huracán (1-1) y San Lorenzo (0-0) son los únicos puntos rescatables de ese período, en el que el equipo de Forestello convirtió apenas dos goles.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar el 12 de marzo de 2026 en la Liga Profesional, cuando Belgrano se impuso 1-0 como visitante en el estadio de Estudiantes de Río Cuarto. En los cinco antecedentes registrados entre ambos, Belgrano acumula tres victorias frente a ninguna de Estudiantes, con dos empates en el historial. Los cordobeses llevan la ventaja tanto en resultados como en goles a lo largo de esos cruces.

Clasificación

En el Clausura Grupo B, Belgrano ocupa la sexta posición mientras que Estudiantes de Río Cuarto se encuentra en el puesto 14, lo que convierte este partido en un duelo entre dos equipos que necesitan puntos por razones distintas: los locales para escalar hacia los primeros lugares, los visitantes para alejarse de la zona baja. En el Apertura Grupo B, Belgrano es quinto y Estudiantes cierra la tabla en el puesto 15.