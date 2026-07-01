Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Belgium vs Senegal en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Bélgica y Senegal se puede ver en vivo a través de los canales y plataformas de streaming que se indican a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Bélgica y Senegal se miden en los Octavos de Final del Mundial 2026 en el Seattle Stadium, con un lugar en la siguiente ronda en juego para ambas selecciones.

Los Diablos Rojos llegaron como líderes del Grupo G tras una campaña irregular que terminó con un golpe de autoridad. Bélgica se convirtió en el primer equipo europeo desde Inglaterra en 1990 en ganar un grupo mundialista sin haber ganado sus primeros dos partidos, sellando el primer puesto con una goleada de 5-1 ante Nueva Zelanda. Leandro Trossard marcó dos veces y fue la figura del encuentro, mientras que Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku también dejaron su huella. Rudi Garcia salió a defender con fuerza a sus estrellas veteranas tras las críticas previas al torneo.

Senegal, por su parte, llegó a la fase eliminatoria por una vía más estrecha. Los Leones de Teranga clasificaron como el octavo mejor tercero del torneo, tras acumular apenas tres puntos en el Grupo I. Su salvación llegó en la última jornada con una victoria aplastante de 5-0 sobre Irak, en la que Papa Gueye anotó dos goles desde el banco. Sadio Mané no marcó en ese partido, aunque su presencia en el ataque sigue siendo un factor determinante.

El entrenador Pape Thiaw deberá gestionar la baja del portero titular Edouard Mendy, quien sufre un esguince de rodilla. Esa ausencia en el arco complica los planes del técnico senegalés para un duelo ante un rival de mayor jerarquía.

Bélgica llega con el viento a favor tras el rendimiento contra Nueva Zelanda, pero sus primeras dos presentaciones en el torneo dejaron dudas sobre la solidez del equipo. Senegal, en cambio, mostró un fútbol explosivo en la última jornada, con cinco goles y una velocidad en transición que puede incomodar a cualquier defensa.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, los canales de televisión disponibles y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Rudi Garcia no ha confirmado un once probable para Bélgica de cara a los Octavos de Final. Tampoco se han registrado bajas por lesión ni suspensiones en el plantel de los Diablos Rojos de cara a este partido. Se publicarán actualizaciones si la situación cambia antes del inicio del encuentro.

Pape Thiaw tampoco ha dado a conocer su once titular para Senegal. No se reportan lesionados ni suspendidos en el plantel de los Leones de Teranga para este cruce. Se añadirá información adicional sobre el equipo a medida que se acerque el pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones 16 E. Mendy

Forma

Bélgica llega a los Octavos con tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la victoria por 5-1 ante Nueva Zelanda el 27 de junio en la fase de grupos del Mundial. Antes de eso, igualaron sin goles ante Irán y empataron 1-1 con Egipto. En amistosos previos al torneo, golearon 5-0 a Túnez y vencieron 2-0 a Croacia. En total, los belgas anotaron nueve goles y recibieron dos en esos cinco encuentros.

Senegal suma una victoria, una derrota y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la goleada 5-0 sobre Irak el 26 de junio. Antes de eso, cayeron 3-2 ante Noruega y perdieron 3-1 frente a Francia en la fase de grupos. Sus otros dos resultados fueron un empate sin goles ante Arabia Saudí y una derrota 3-2 ante Estados Unidos en amistosos. Los senegaleses marcaron diez goles y encajaron nueve en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen registros disponibles de encuentros previos entre Bélgica y Senegal. El partido de Octavos de Final del 1 de julio en el Seattle Stadium será el primer duelo oficial entre ambas selecciones recogido en los datos disponibles.

Clasificación

Bélgica terminó la fase de grupos como líder del Grupo G, mientras que Senegal avanzó desde el Grupo I en la tercera posición.