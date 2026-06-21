Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Copa del Mundo - Grupo G Los Angeles Stadium

Cómo ver Belgium vs Irán en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Bélgica e Irán se puede seguir en vivo a través de los siguientes canales y plataformas de streaming. A continuación se detallan las opciones disponibles para ver la transmisión en directo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Bélgica e Irán se enfrentan en la segunda jornada del Grupo G del Mundial 2026, con el partido disputándose en el Los Angeles Stadium de Inglewood, California. Ambas selecciones llegan empatadas a puntos tras sendos empates en la primera jornada, lo que convierte este duelo en un partido decisivo para las aspiraciones de ambos equipos en el torneo.

Los Diablos Rojos, dirigidos por Rudi Garcia, rescataron un empate 1-1 ante Egipto en Seattle gracias a un autogol forzado por Romelu Lukaku segundos después de su entrada al campo. Bélgica mostró una primera mitad apática, sin un solo remate entre los tres palos, aunque Kevin De Bruyne golpeó el poste con un libre directo en la segunda mitad. Garcia necesita más cohesión colectiva si su equipo quiere imponerse ante un bloque iraní compacto y disciplinado.

Irán, por su parte, ofreció un espectáculo de carácter y resiliencia en su estreno mundialista. El equipo de Amir Ghalenoei remontó dos veces ante Nueva Zelanda para firmar un dramático empate 2-2, con Mohammad Mohebi anotando el gol del empate definitivo en el minuto 63. El conjunto persa ha demostrado tener un bloque defensivo sólido y una capacidad de contraataque que puede castigar a cualquier rival.

El contexto extradeportivo también rodea a Irán de cara a este partido. La selección iraní ha presentado una queja formal ante la FIFA por las restricciones de viaje impuestas por las autoridades estadounidenses, que obligan a los jugadores a entrar y salir del país en los propios días de partido. El seleccionador Ghalenoei calificó a su equipo como el más presionado del torneo, y la gestión de la carga física de sus jugadores será un factor determinante en el rendimiento ante Bélgica.

Con todo el Grupo G igualado a un punto, el ganador de este encuentro se coloca en una posición privilegiada de cara a la última jornada. Un triunfo belga les dejaría al borde de la clasificación; una victoria iraní situaría al Team Melli en el camino de lograr su primera clasificación histórica a la fase eliminatoria.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, los canales de televisión disponibles y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Rudi Garcia cuenta con una plantilla prácticamente al completo para este partido. El único ausente confirmado es el defensa Zeno Debast, que se pierde el encuentro por lesión. El once proyectado sitúa a Thibaut Courtois bajo palos, con una línea defensiva formada por Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Brandon Mechele y Maxim De Cuyper. En el centro del campo, Youri Tielemans y Hans Vanaken acompañan a Kevin De Bruyne, mientras que Jeremy Doku y Dodi Lukebakio actuarán en las bandas con Romelu Lukaku como referencia ofensiva.

Por el lado iraní, Amir Ghalenoei no registra bajas por lesión ni sancionados de cara a este encuentro. El once probable apunta a Alireza Beiranvand en portería, una defensa con Milad Mohammadi, Shoja Khalilzadeh, Ali Nemati y Ramin Rezaeian, y una línea de mediapunta con Mohammad Mohebi, Saman Ghoddos, Mehdi Ghayedi y Saeid Ezatolahi. Mehdi Taremi liderará el ataque iraní. Se añadirán actualizaciones conforme se acerque el inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 2 Z. Debast Lesiones y suspensiones 15 R. Cheshmi

Forma

Bélgica presenta un registro de tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue el empate 1-1 ante Egipto en su debut mundialista el 15 de junio. Antes de eso, los Diablos Rojos golearon a Túnez 5-0 y se impusieron a Croacia 2-0 en amistosos de junio. En el cómputo de los cinco partidos, Bélgica ha anotado 10 goles y encajado tres, sin conocer la derrota en toda la serie.

Irán acumula tres victorias y dos empates en sus últimas cinco salidas. El partido más reciente fue el empate 2-2 ante Nueva Zelanda el 16 de junio. Antes de su estreno en el Mundial, el equipo encadenó tres victorias consecutivas: 2-0 ante Mali, 3-1 ante Gambia y 5-0 ante Costa Rica. La única derrota en el tramo fue la caída 2-1 ante Nigeria en marzo. En total, Irán ha marcado 14 goles y encajado cinco en estos cinco encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos de los últimos cinco enfrentamientos directos entre Bélgica e Irán no están disponibles en este momento. Se añadirá el contexto histórico correspondiente cuando la información esté disponible.

Clasificación

En la Copa del Mundo, Grupo G, Bélgica ocupa actualmente la tercera posición, mientras que Irán se sitúa en el segundo puesto de la tabla.