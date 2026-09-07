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Liga Profesional - Jornada 8 7 sept 2026 - 18:00

Cómo ver Barracas Central vs Argentinos Juniors en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Barracas Central y Argentinos Juniors podrá seguirse en vivo a través de las plataformas disponibles que se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Barracas Central recibe a Argentinos Juniors en un partido de la Liga Profesional argentina que llega en un momento muy distinto para ambos equipos.

El equipo de Damián Ayude atraviesa una racha complicada y necesita puntos para alejarse de los puestos bajos del Grupo B. Los resultados recientes no han acompañado y la presión sobre el plantel crece partido a partido.

Argentinos Juniors, en cambio, llega con otro ánimo. El conjunto de Nicolás Diez marcha primero en el Clausura Grupo B y viene de sumar de a tres en su último compromiso, lo que lo posiciona como uno de los equipos más regulares del torneo en las últimas semanas.

El historial reciente entre ambos favorece a Argentinos: ganó dos de los últimos cinco enfrentamientos directos, mientras que Barracas solo pudo quedarse con uno. El empate también ha sido protagonista en esta rivalidad.

Barracas jugará como local buscando cortar una mala racha que ya acumula cuatro partidos sin ganar en todas las competencias. Para Argentinos, la visita representa una chance de consolidar su liderazgo.

A continuación, toda la información sobre cómo ver este partido en vivo, el canal de TV y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Barracas Central, dirigido por Damián Ayude, no ha reportado lesionados ni suspendidos de manera oficial, y el once probable no ha sido confirmado de momento. Se agregarán novedades a medida que el cuerpo técnico las comunique antes del partido.

Argentinos Juniors, bajo las órdenes de Nicolás Diez, tampoco presenta bajas confirmadas ni sanciones hasta el momento. La alineación titular se irá definiendo en la previa al encuentro.

Forma

Barracas Central llega al partido con un registro de cero victorias, un empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco compromisos. Su partido más reciente fue un empate sin goles ante Tigre en la Liga Profesional, aunque antes de eso cayó ante Platense por 2-1 y ante Rosario Central por 1-0. En total, el equipo convirtió tres goles y recibió seis en ese tramo, lo que refleja las dificultades tanto en ataque como en defensa.

Argentinos Juniors, por su parte, registra tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. El conjunto de Diez viene de superar a Aldosivi por 2-1 como local, y antes de eso venció a Racing Club por 2-1 y a Belgrano por 1-0 de visitante. Sumó siete goles a favor y solo cuatro en contra durante ese período, con una tendencia positiva que lo sostiene en lo más alto del grupo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue un empate 1-1 en cancha de Argentinos Juniors, disputado en la Liga Profesional el 1 de marzo de 2026. En los últimos cinco enfrentamientos directos, Argentinos acumula dos victorias frente a una de Barracas, con dos empates. El historial reciente muestra partidos con goles: entre los cinco cruces se contabilizaron 14 tantos en total.

Clasificación

En el Clausura Grupo B, Argentinos Juniors lidera la tabla con la primera posición, mientras que Barracas Central se ubica en el octavo lugar. En el Apertura Grupo B, Argentinos ocupa el segundo puesto y Barracas el octavo.