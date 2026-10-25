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Primera División - Jornada 10 25 oct 2026 - 16:00 Spotify Camp Nou

Cómo ver Barcelona vs Real Madrid en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Barcelona vs Real Madrid puede seguirse en directo a través de los operadores oficiales disponibles para Argentina. A continuación encontrarás las opciones de emisión en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Spotify Camp Nou acoge este domingo el Clásico de LaLiga entre Barcelona y Real Madrid, el duelo más esperado del fútbol español y uno de los partidos con mayor repercusión global de la temporada 2026-27.

El Barcelona llega como líder invicto de la Primera División, con nueve victorias en nueve jornadas. Una décima consecutiva no solo ampliaría la ventaja sobre los merengues, sino que también superaría el récord histórico de mejor arranque en la liga española, establecido por el propio Real Madrid en la temporada 1968-69.

El equipo de Hansi Flick, sin embargo, viene de encajar su primera derrota de la temporada en todas las competiciones, una contundente caída por 4-2 ante el Paris Saint-Germain en la Champions League. La solidez defensiva será una de las claves del partido, especialmente con varias bajas en la zaga blaugrana.

El Real Madrid, por su parte, llega con una dinámica radicalmente distinta a la de hace un mes. José Mourinho ha conseguido enderezar el rumbo con cuatro victorias consecutivas en octubre, incluyendo un 4-1 ante el RB Leipzig en Europa y otro 4-1 ante el Sevilla en liga. Los blancos se presentan en Cataluña con confianza renovada, aunque todavía a seis puntos del líder.

El morbo del choque se multiplica por las ausencias de ambos lados y por el duelo de banquillos entre dos entrenadores de perfil radicalmente opuesto: el metódico Flick frente a la astucia táctica de Mourinho, que regresa al Camp Nou en su segunda etapa al frente del club blanco.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el horario de inicio y las últimas novedades de ambos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

El Barcelona afronta el Clásico con una lista de bajas considerable. Roony Bardghji, Dani Olmo, Andreas Christensen y Eric García son bajas confirmadas, por lo que Flick recurrirá a una defensa de emergencia. El once proyectado sitúa a Joan García bajo palos, con Gerard Martín, Pau Cubarsí, João Cancelo y Xavi Espart formando la línea defensiva, y Pedri, Fermín López y Anthony Gordon en el centro del campo, con Lamine Yamal, Rodri y Raphinha en ataque.

El Real Madrid también llega mermado. Raúl Asencio y Rodrygo están lesionados, mientras que Vinícius Júnior cumple sanción y no podrá participar. El once probable de Mourinho contaría con Courtois en portería, una defensa formada por Huijsen, Dumfries, Cucurella y Konaté, y una línea de medios con Valverde, Tchouaméni y Bellingham, con Arda Güler, Yan Diomande y Kylian Mbappé en la delantera.

Forma

El Barcelona presenta un registro de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. El conjunto azulgrana acumula 15 goles a favor y 8 en contra en ese tramo, con su última salida resultando en una derrota por 4-2 ante el Paris Saint-Germain en la Champions League. Antes de esa caída, los de Flick habían goleado al Real Betis por 5-2 a domicilio.

El Real Madrid llega con cuatro victorias consecutivas tras su único tropiezo reciente, la derrota por 2-1 ante el Atlético de Madrid el 20 de septiembre. Desde entonces, los blancos han sumado 10 goles en cuatro partidos sin perder, con el 4-1 ante el RB Leipzig en la última jornada de Champions como resultado más reciente. En total, en sus últimos cinco compromisos, el Madrid ha marcado 12 goles y encajado 5.

Historial de Enfrentamientos Directos

El último antecedente entre ambos equipos data del 10 de mayo de 2026, cuando el Barcelona se impuso por 2-0 en el Camp Nou en un partido de Primera División. En los cinco últimos enfrentamientos directos, el Barcelona acumula cuatro victorias por una del Real Madrid, con un balance global de 14 goles a favor de los azulgranas y 8 para los blancos. El único triunfo reciente del Madrid llegó en octubre de 2025, cuando ganaron por 2-1 como locales en el Bernabéu.

Clasificación

En la tabla de Primera División, el Barcelona ocupa la primera posición, mientras que el Real Madrid se encuentra en el tercer puesto al inicio de esta jornada.