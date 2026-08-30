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Liga Profesional - Jornada 7 30 ago 2026 - 14:00

Cómo ver Banfield vs River Plate en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Banfield y River Plate podrá seguirse en vivo a través de Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina. A continuación encontrarás los canales de televisión y las opciones de transmisión en línea disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Banfield recibe a River Plate en un partido de la Liga Profesional Argentina. El Taladro busca recuperarse en casa, mientras que el Millonario llega con la carga de un calendario exigente que incluye compromisos continentales.

Pedro Troglio conduce a Banfield en un momento irregular. El equipo de Lomas de Zamora viene de caer ante Newell's Old Boys y acumula resultados dispares en el torneo local, lo que hace de este partido una cita importante para estabilizar su campaña.

River Plate, dirigido por Eduardo Coudet, atraviesa una racha complicada en la Liga Profesional. El empate 2-2 ante Vélez Sarsfield fue el resultado más reciente en el torneo doméstico, y el equipo de Núñez no termina de encontrar consistencia entre semana y fin de semana.

La Copa Sudamericana también pesa en la agenda de River. El conjunto de Coudet viene de disputar la serie ante Santa Fe en el certamen continental, lo que inevitablemente condiciona la gestión del plantel y el desgaste físico del grupo.

En la tabla del Clausura Grupo B, Banfield marcha undécimo y River Plate decimocuarto, lo que le da al partido una dimensión extra para ambos equipos en la lucha por mejorar posiciones.

A continuación, toda la información sobre cómo ver Banfield vs River Plate en vivo, con los canales de televisión disponibles, la transmisión en línea y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Pedro Troglio es el entrenador de Banfield para este partido. Por el momento, no hay información confirmada sobre lesionados ni suspendidos en el plantel local, y tampoco se ha publicado un once probable. Los datos se actualizarán cuando estén disponibles.

Eduardo Coudet dirige a River Plate. Al igual que en el caso del equipo local, no se ha confirmado ninguna novedad sobre bajas por lesión o sanción en el conjunto visitante, y el once proyectado tampoco ha sido anunciado. Se añadirán actualizaciones conforme se acerque el inicio del partido.

Forma

Banfield llega a este partido con un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. La derrota más reciente fue ante Newell's Old Boys el 23 de agosto, cayendo por 2-1. En ese tramo también sumó un triunfo ante Racing Club por 0-1 y empató sin goles frente a Estudiantes de Río Cuarto. El equipo ha mostrado una irregularidad marcada en sus últimas presentaciones.

River Plate acumula una victoria, dos empates y dos derrotas en sus cinco partidos más recientes. El último resultado fue una derrota ante Santa Fe por 1-1 en la Copa Sudamericana el 27 de agosto. La única victoria en ese período fue el triunfo 2-0 sobre Argentinos Juniors el 16 de agosto. River ha encajado goles en cuatro de sus últimas cinco salidas.

Historial de Enfrentamientos Directos

El antecedente más reciente entre estos equipos data del 26 de febrero de 2026, cuando River Plate venció a Banfield 3-1 en la Liga Profesional. En los cinco últimos enfrentamientos, River Plate ha ganado tres, con dos empates y ninguna victoria para Banfield. El único triunfo del Taladro en esta serie fue un 4-1 a favor del Millonario en junio de 2023, cuando Banfield era local.

Clasificación

En el Clausura Grupo B de la Liga Profesional, Banfield ocupa la undécima posición y River Plate la decimocuarta. En el Apertura Grupo B, Banfield marcha duodécimo y River Plate segundo.