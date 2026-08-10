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Liga Profesional - Jornada 4 10 ago 2026 - 18:00

Cómo ver Banfield vs Belgrano en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede ver en vivo a través de TNT Sports Argentina y Max Argentina. A continuación encontrás las opciones de TV y streaming disponibles para seguir el encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Banfield recibe a Belgrano en un duelo de la Liga Profesional con ambos equipos necesitados de regularidad en el Grupo B del Clausura.

Pedro Troglio conduce a un Banfield que alterna destellos con tropiezos. La goleada 3-2 ante Sarmiento mostró su potencial ofensivo, pero la derrota 1-0 frente a Huracán y el empate sin goles con Estudiantes de Río Cuarto dejaron en evidencia una falta de consistencia que el equipo debe corregir.

Belgrano llega de la mano de Ricardo Zielinski con sus propias cuentas pendientes. El triunfo 2-3 sobre River Plate fue su resultado más llamativo de los últimos meses, aunque la caída ante Argentinos Juniors y el empate con Tigre en sus últimas dos presentaciones frenaron su impulso.

Ambos equipos comparten la décima posición en el Clausura Grupo B, lo que convierte este partido en un choque con implicancias directas en la tabla para las dos parcialidades.

En el historial reciente, Belgrano lleva la ventaja: ganó el último enfrentamiento en febrero de 2026 y acumula tres victorias en los últimos cinco cruces sin que Banfield haya podido imponerse en ninguno de ellos.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en vivo por televisión y streaming.

Noticias del equipo y escuadras

Banfield, dirigido por Pedro Troglio, no presenta bajas confirmadas por lesión ni suspensiones de cara a este partido, y por el momento no hay once titular confirmado. La información se actualizará cuando esté disponible antes del pitazo inicial.

Belgrano, bajo las órdenes de Ricardo Zielinski, tampoco registra novedades oficiales sobre lesionados o suspendidos. El equipo probable se publicará una vez que se conozcan los datos oficiales más cerca del partido.

Forma

Banfield acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue el empate 0-0 ante Estudiantes de Río Cuarto el 1 de agosto, mientras que el triunfo 3-2 sobre Sarmiento el 28 de julio fue su mejor actuación atacante del período. En esos cinco encuentros, el equipo convirtió siete goles y recibió seis.

Belgrano suma tres victorias, un empate y una derrota en su última racha de cinco partidos. El empate 0-0 con Tigre el 6 de agosto fue su presentación más reciente, precedido por la derrota 0-1 ante Argentinos Juniors. El punto más alto de la serie fue el triunfo 2-3 en cancha de River Plate, acompañado por una victoria 2-1 sobre Rosario Central. Belgrano anotó siete goles y concedió cinco en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El último antecedente entre estos clubes tuvo lugar en febrero de 2026, cuando Belgrano se impuso 1-0 como local en la Liga Profesional. En los últimos cinco enfrentamientos, Belgrano ganó tres y Banfield ninguno, con dos resultados igualados. El registro se remonta a junio de 2023, cuando Belgrano también se llevó el partido con un 3-1.

Clasificación

En el Clausura Grupo B, Banfield y Belgrano comparten la décima posición. En el Apertura Grupo B, Banfield figura duodécimo y Belgrano quinto.