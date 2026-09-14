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Liga Profesional - Jornada 9 14 sept 2026 - 18:00

Cómo ver Banfield vs Barracas Central en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Banfield y Barracas Central se puede ver en vivo a través de TNT Sports Argentina y Max Argentina. Las opciones de transmisión están disponibles a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Banfield recibe a Barracas Central en el Estadio Florencio Sola en un partido de la Liga Profesional que ambos equipos afrontan desde posiciones incómodas en el Grupo B del Clausura.

Pedro Troglio necesita una respuesta de sus jugadores. El Taladro cayó 3-1 ante Aldosivi en su última presentación liguera y suma tres derrotas en los últimos cinco partidos, una racha que complica su posición en la tabla y genera presión sobre el banco.

Barracas Central llega en un estado similar. Damián Ayude no ha podido torcer una dinámica negativa que se extiende por semanas: apenas dos puntos en los últimos cinco encuentros entre todas las competencias, con un solo gol anotado y seis en contra.

Los visitantes vienen de empatar 0-0 con Argentinos Juniors, resultado que al menos cortó una seguidilla de derrotas pero que no disimula la falta de producción ofensiva del equipo.

En el historial reciente, Banfield se impuso 2-1 en la visita a Barracas en mayo de 2026, aunque la serie general en los últimos cinco cruces está muy pareja. Ninguno de los dos llega con ventaja psicológica clara.

Con ambos técnicos bajo escrutinio y puntos que se vuelven cada vez más urgentes, este partido en el sur del conurbano tiene mucho en juego para los dos lados. A continuación, toda la información para seguirlo en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Banfield es dirigido por Pedro Troglio. Por el momento no hay confirmaciones de bajas por lesión ni por suspensión en el plantel local, y tampoco se ha dado a conocer una formación probable. La información se actualizará cuando esté disponible antes del pitazo inicial.

En Barracas Central, Damián Ayude tampoco registra ausencias confirmadas ni problemas disciplinarios en su plantilla. Se esperan novedades más cercanas al comienzo del encuentro.

Forma

Banfield llega con un registro de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su fecha más reciente terminó en una derrota 3-1 ante Aldosivi en la Liga Profesional el 5 de septiembre, y también cayó ante River Plate (2-3) y Newell's Old Boys (1-2) en el torneo local. Las dos victorias llegaron en Copa Argentina, frente a Deportivo Riestra y CA Ferrocarril Midland. En total, el Taladro marcó siete goles y recibió nueve en ese tramo.

Barracas Central registra una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. El más reciente fue el 0-0 ante Argentinos Juniors el 7 de septiembre, y antes igualó sin goles con Tigre. Las derrotas llegaron ante Estudiantes en Copa Argentina (1-3), Club Atlético Platense (2-1) y Rosario Central (1-0). El equipo de Ayude convirtió un solo gol y encajó seis en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El antecedente más reciente entre estos clubes data del 2 de mayo de 2026, cuando Banfield se impuso 2-1 en condición de visitante ante Barracas Central en la Liga Profesional. En los últimos cinco enfrentamientos directos, Banfield acumula tres victorias frente a dos de Barracas Central, con los resultados repartidos entre la Liga Profesional y la Copa de la Liga Profesional. La localía ha sido un factor determinante en varios de esos cruces.

Clasificación

En el Clausura Grupo B, Banfield marcha 12º y Barracas Central es 11º. En el Apertura Grupo B, las posiciones son 12º y 8º respectivamente.