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World Cup - Copa del Mundo - Grupo D BC Place Vancouver

Cómo ver Australia vs Turquía en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El canal de TV y las opciones de transmisión en directo para ver Australia vs Turquía están disponibles a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Australia y Turquía abren su participación en el Grupo D del Mundial 2026 en el BC Place de Vancouver, Canadá, el 14 de junio. Ambas selecciones llegan con mucho en juego desde el primer pitido.

Los Socceroos, dirigidos por Tony Popovic, afrontan su sexta Copa del Mundo consecutiva con una plantilla que mezcla veteranos de referencia y una oleada de debutantes. Hasta 17 jugadores del combinado australiano participarán en un Mundial por primera vez, aunque figuras como el capitán Mat Ryan y Mathew Leckie aportan experiencia de cuatro torneos.

Turquía llega a Vancouver con una generación que rompió 24 años de ausencia en la Copa del Mundo. Vincenzo Montella ha construido un equipo de alto ritmo y calidad técnica, liderado por el capitán Hakan Çalhanoğlu y los jóvenes talentos Arda Güler y Kenan Yıldız, con Kerem Aktürkoğlu como referencia ofensiva tras marcar el gol histórico ante Kosovo en el playoff.

El Milli Takım llega en un momento de forma inmejorable. Cuatro victorias en sus últimos cinco partidos, incluidos los triunfos decisivos ante Rumanía y Kosovo en la clasificación europea, dan a Montella razones para la confianza. Australia, por su parte, llega con un balance más irregular, aunque su victoria ante Japón en la fase asiática marcó un punto de inflexión en su camino a Norteamérica.

Con los anfitriones Estados Unidos y Paraguay también en el grupo, perder en el partido inaugural puede resultar muy costoso para cualquiera de los dos. El BC Place será un caldero táctico donde la disciplina defensiva australiana chocará con la creatividad desbordante del mediocampo turco.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Tony Popovic no ha confirmado alineación probable para Australia de cara al debut mundialista, ni tampoco se han reportado bajas por lesión o sanción en el equipo. El técnico australiano cuenta con un plantel de 26 jugadores para gestionar, con la incógnita de cómo distribuirá los minutos entre veteranos y los numerosos debutantes en el torneo.

En el bando turco, Vincenzo Montella tampoco ha anunciado once titular ni registra bajas confirmadas por lesión o suspensión. El técnico italiano llega al torneo con la plantilla al completo tras los últimos entrenamientos, con Çalhanoğlu, Güler y Yıldız como ejes del sistema. Se irá actualizando la información de ambos equipos conforme se acerque el horario de inicio.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Australia llega al torneo con un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Suiza el 6 de junio, mientras que antes habían caído 1-0 frente a México. En el lado positivo, los Socceroos golearon 5-1 a Curazao y vencieron 1-0 a Camerún en marzo, aunque una derrota por 3-0 ante Colombia en noviembre de 2025 ensombreció ese tramo. En total, Australia marcó ocho goles y encajó seis en ese período.

Turquía presenta un historial reciente mucho más sólido: cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros. La más reciente fue un triunfo 2-1 ante Venezuela el 6 de junio. Antes, el Milli Takım había aplastado 4-0 a Macedonia del Norte, ganado 1-0 a Kosovo en la clasificación mundialista, vencido 1-0 a Rumanía y firmado un meritorio empate 2-2 ante España. En ese período, Turquía anotó nueve goles y solo concedió cuatro.

Historial de Enfrentamientos Directos

AUS Últimos partidos TUR 0 Victorias 0 Empates 2 Victorias Australia 0 - 1 Turquía

Australia 1 - 3 Turquía 1 Goles marcados 4 Partidos de más de 2.5 goles 1/2 Ambos equipos anotaron 1/2

Los registros disponibles entre ambas selecciones se limitan a dos amistosos disputados en mayo de 2004. En el más reciente, el 24 de mayo de 2004, Turquía se impuso 1-0 a Australia. Tres días antes, el 21 de mayo, los turcos también ganaron por 3-1 en otro amistoso con Australia como equipo local. Turquía se llevó los dos precedentes conocidos entre ambas naciones.

Clasificación

En la tabla del Grupo D del Mundial 2026, Australia figura en la primera posición y Turquía ocupa el tercer puesto antes del inicio del torneo.