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Cómo ver Australia vs Egipto en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Australia y Egipto se puede ver en vivo a través de los canales y plataformas de streaming que se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Australia y Egipto se enfrentan este viernes 3 de julio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, en un partido de Octavos de Final del Mundial 2026. El ganador avanza a los Cuartos de Final; el perdedor se va a casa.

Tony Popovic lleva a los Socceroos a esta instancia con una identidad táctica muy clara: orden defensivo, compacidad y transiciones rápidas. Australia terminó segunda en el Grupo D tras vencer a Turquía 2-0, caer ante Estados Unidos y empatar sin goles con Paraguay. Con apenas dos goles anotados en la fase de grupos, el equipo necesita más profundidad ofensiva si quiere seguir avanzando.

Enfrente aparece un Egipto que ya escribió su propio capítulo histórico. Los Faraones se convirtieron en la primera selección egipcia en superar la fase de grupos en la era moderna del torneo, terminando invictos en el Grupo G con un triunfo 3-1 sobre Nueva Zelanda, un empate ante Bélgica y otro 1-1 frente a Irán.

El gran interrogante del partido gira en torno a Mohamed Salah. El capitán egipcio sufrió una distensión en el isquiotibial durante el empate con Irán y su participación sigue siendo incierta. Si Salah no puede jugar o sus minutos son limitados, Omar Marmoush del Manchester City asume el peso del ataque.

Por el lado australiano, Mathew Leckie y Jacob Italiano están descartados del torneo por lesión. Popovic confiará en la velocidad del joven Nestory Irankunda para castigar en el contragolpe, con Harry Souttar y Alessandro Circati como pilares de la línea defensiva.

A continuación encontrás toda la información sobre cómo ver el partido en vivo por televisión y streaming.

Noticias del equipo y escuadras

Tony Popovic cuenta con un once probable definido para este partido. El arco lo ocupa Patrick Beach, con una línea defensiva formada por Alessandro Circati, Harry Souttar y Lucas Herrington. Jordan Bos y Aziz Behich actuarán como carrileros, mientras que el mediocampo lo integran Aiden O'Neill, Jackson Irvine y Connor Metcalfe. Cristian Volpato y Nestory Irankunda completan el ataque junto a Metcalfe. Jacob Italiano y Mathew Leckie están descartados del torneo por lesión; no hay suspendidos confirmados.

Hossam Hassan tiene su propio once proyectado, con Mostafa Ahmed Shobeir en el arco y una línea de cuatro defensores compuesta por Karim Hafez, Yasser Ibrahim, Mohamed Hany y Hamdi Fathi. El mediocampo lo forman Mostafa Ziko, Marwan Ateya, Emam Ashour y Mahmoud Saber, con Mohamed Salah y Omar Marmoush como referentes ofensivos. Mohanad Lasheen no estará disponible por suspensión. La situación de Salah, con una distensión en el isquiotibial, sigue bajo evaluación médica y se esperan novedades antes del pitazo inicial.

Forma

Australia registra un triunfo, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue el empate 0-0 ante Paraguay el 26 de junio, que les aseguró el pasaje a la siguiente ronda como segundos del Grupo D. Antes de eso, cayeron 2-0 ante Estados Unidos. El único triunfo en ese período llegó en el debut mundialista, con una victoria 2-0 sobre Turquía el 14 de junio. En amistosos previos al torneo, empataron 1-1 con Suiza y perdieron 1-0 ante México. En total, los Socceroos marcaron cuatro goles y recibieron cuatro en esos cinco partidos.

Egipto también suma un triunfo, dos empates y dos derrotas en sus últimas cinco presentaciones. El resultado más reciente fue el empate 1-1 con Irán el 27 de junio, partido en el que Salah sufrió la lesión que pone en duda su presencia. Antes de ese encuentro, los Faraones vencieron 3-1 a Nueva Zelanda el 22 de junio y empataron 1-1 con Bélgica en su debut. En preparación, perdieron 2-1 ante Brasil y ganaron 1-0 a Rusia. Egipto anotó cinco goles y recibió cuatro en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

AUS Último partidos EGY 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Egipto 3 - 0 Australia 0 Goles marcados 3 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 0/1

Los datos disponibles registran un único antecedente entre ambas selecciones. El encuentro tuvo lugar el 17 de noviembre de 2010, un amistoso en el que Egipto venció a Australia por 3-0. No hay otros cruces registrados entre los dos países en el historial disponible.

Clasificación

Australia terminó segunda en el Grupo D del Mundial 2026, mientras que Egipto finalizó en la segunda posición del Grupo G.