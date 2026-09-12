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Liga Profesional - Jornada 9 12 sept 2026 - 16:30

Cómo ver Atlético Tucuman vs River Plate en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Atlético Tucumán y River Plate se puede ver en vivo a través de TNT Sports Argentina y Max Argentina. A continuación encontrás los detalles para acceder a la transmisión.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Atlético Tucumán recibe a River Plate en la Liga Profesional, con Julio César Falcioni buscando consolidar el buen momento de su equipo ante un rival que necesita recuperar terreno en la tabla.

Tucumán llega en racha. El equipo norteño viene de vencer a Racing Club 1-2 en su último partido de liga, un resultado que se suma a una racha de tres victorias en sus últimos cinco encuentros competitivos. La solidez defensiva del equipo, que solo concedió dos goles en ese período, es una de sus señas de identidad.

River, en cambio, atraviesa un momento de transición. Leonardo Ponzio conduce a un equipo que cerró su participación en la Copa Sudamericana con la eliminación ante Santa Fe, y que en el plano doméstico ocupa la décima posición del Clausura Grupo B. La visita a Tucumán es una oportunidad para retomar el camino.

La partida de Enzo Fernández al Manchester City ha generado ruido en el entorno millonario, aunque el plantel debe encontrar respuestas desde adentro. River ganó sus dos últimos partidos de Liga Profesional y llega con cierta confianza, pero el historial reciente en este cruce no le es del todo favorable.

El antecedente más cercano entre ambos equipos favoreció a Tucumán: los norteños se impusieron 1-0 como visitantes en el Monumental el pasado 3 de mayo. Falcioni conoce bien cómo hacerle daño a River, y su equipo tiene argumentos para repetir la hazaña.

A continuación encontrás toda la información sobre cómo ver Atlético Tucumán vs River Plate en vivo, incluyendo canal de TV, streaming en directo y horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Julio César Falcioni no tiene bajas confirmadas para el partido. No se han reportado lesiones ni suspensiones en el plantel local, y no se ha dado a conocer un once probable. La información se actualizará antes del inicio del partido.

Leonardo Ponzio tampoco cuenta con novedades confirmadas sobre ausencias en el plantel visitante. No hay lesiones ni suspensiones reportadas para River Plate en este momento, y el equipo probable no ha sido anunciado. Se esperan más detalles en la previa al encuentro.

Forma

Atlético Tucumán llega con tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue una victoria 1-2 ante Racing Club en la Liga Profesional el 7 de septiembre. Antes de eso, el equipo igualó 0-0 con Belgrano e Instituto en dos jornadas consecutivas, y también goleó 4-0 a Independiente en Copa. En total, Tucumán marcó seis goles y recibió dos en ese período.

River Plate registra dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco compromisos. La victoria más reciente fue un 3-1 ante Independiente Rivadavia en la Liga Profesional el 6 de septiembre. El único tropiezo fue la eliminación ante Santa Fe en la Copa Sudamericana. River convirtió siete goles y recibió seis en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes tuvo lugar el 3 de mayo de 2026 en la Liga Profesional, con Atlético Tucumán ganando 1-0 en el estadio de River Plate. En el historial de los últimos cinco partidos, River acumula tres victorias, un empate y una derrota frente a Tucumán, aunque los norteños ganaron los dos encuentros más recientes de la serie.

Clasificación

En el Clausura Grupo B, Atlético Tucumán marcha cuarto y River Plate décimo. En el Apertura Grupo B, River ocupa el segundo lugar mientras que Tucumán se ubica decimotercero.