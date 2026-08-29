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Liga Profesional - Jornada 7 29 ago 2026 - 20:30

Cómo ver Atlético Tucuman vs Belgrano en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Atlético Tucumán y Belgrano se puede ver en vivo por televisión y streaming. A continuación encontrás las opciones de canal de TV y transmisión en línea disponibles para este partido de la Liga Profesional.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Atlético Tucumán recibe a Belgrano en un duelo de la Liga Profesional argentina. El equipo de Julio César Falcioni busca consolidarse en la tabla mientras el conjunto cordobés llega con sus propias ambiciones en el torneo.

Tucumán atraviesa un tramo irregular. Los tucumanos ganaron tres de sus últimos cinco compromisos, incluyendo una goleada 4-0 ante Independiente en la Copa, pero también cedieron ante Sarmiento y no pudieron romper el cero en sus dos empates más recientes. El 0-0 ante Instituto en la fecha pasada de la Liga Profesional refleja una faceta del equipo que Falcioni deberá corregir.

Belgrano llega en un momento más delicado. El equipo de Ricardo Zielinsky perdió sus dos últimas presentaciones: primero ante Racing Club en la Copa y luego ante Defensa y Justicia en el torneo doméstico. Antes de esa racha negativa, el Pirata había encadenado dos victorias consecutivas en la Liga Profesional.

En la tabla del Clausura, Belgrano ocupa la quinta posición en el Grupo B, un escalón por encima de Tucumán, que figura sexto. Los tres puntos tienen un peso concreto para ambos en la lucha por posiciones en el grupo.

El historial reciente favorece a Belgrano. En el último enfrentamiento entre estos clubes, disputado en febrero de 2026 en condición de local para el Pirata, el marcador fue 3-1. Tucumán no ha podido imponerse al conjunto cordobés en sus últimas presentaciones ante ellos.

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Noticias del equipo y escuadras

Julio César Falcioni conduce a Atlético Tucumán para este compromiso. No hay información confirmada sobre lesionados ni suspendidos en el plantel local, y tampoco se ha dado a conocer un once probable. Los datos del equipo se actualizarán cuando estén disponibles.

Ricardo Alberto Zielinsky dirige a Belgrano. Al igual que su rival, el cuerpo técnico visitante no ha reportado bajas por lesión ni suspensiones, y no se ha difundido una formación proyectada. Cualquier novedad se incorporará a medida que se acerque el inicio del partido.

Forma

Atlético Tucumán registra dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su presentación más reciente fue un empate 0-0 ante Instituto en la Liga Profesional el 22 de agosto, mientras que su última victoria en el torneo doméstico llegó ante Estudiantes de Río Cuarto por 1-0. El punto más alto del período fue la goleada 4-0 sobre Independiente en la Copa. En total, el equipo marcó cinco goles y recibió dos en esos cinco encuentros.

Belgrano suma una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimas cinco presentaciones. El conjunto cordobés perdió sus dos compromisos más recientes: 1-0 ante Racing Club en la Copa el 19 de agosto y 1-2 ante Defensa y Justicia en la Liga Profesional el 23 de agosto. Sus triunfos en ese período fueron ante Independiente Rivadavia (2-0) y Banfield (2-0), ambos en el torneo local.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre estos clubes se disputó el 25 de febrero de 2026 en la Liga Profesional, con Belgrano como local, y terminó 3-1 a favor del Pirata. En el duelo anterior, jugado en septiembre de 2024 con Atlético Tucumán de local, el marcador fue 2-4 también a favor de Belgrano. En los últimos cinco enfrentamientos registrados entre ambos, Belgrano acumula tres victorias y Atlético Tucumán una, con un empate sin goles en el encuentro más antiguo de la serie.

Clasificación

En el Clausura Grupo B, Belgrano ocupa la quinta posición y Atlético Tucumán la sexta. En el Apertura Grupo B, Belgrano es quinto mientras que Atlético Tucumán figura decimotercero.